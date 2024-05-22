大排淤積飄惡臭 汐止大同路一段515巷要改善

在汐止大同路一段515巷的兩側大排水溝，長期以來淤積，經常飄出惡臭，尤其夏天更是嚴重，蚊蟲很多，環境衛生出狀況，所以，今(22)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，也要求在7月底前清理完成。

忠孝里長丁彥伶說，一到夏天都會有臭味出來，其實每年區公所都會一直協助做清消的動作，但是，因為長期來，尤其像現在梅雨季，那雨一多的時候，這邊的味道會很重，蚊蟲也很多，道路兩側的排溝從工建路一直延伸到交通隊拖吊場的橋下，因為前期在工建路往那個樟樹二路段，在議員白佩如的協助下已經清整完畢，希望這一段也能改善，今天感謝白議員再繼續關心後續的部分，會勘也有定案，後續會整理，讓大家有個更好更乾淨的環境。

新北市議員白珮茹表示，今天來忠孝里會勘，主要是因為大同路一段515巷進來左右兩側，因為下面是排水箱涵，只是上面的不管是樹或是在箱涵表面，底部有淤積泥沙，造成環境的髒亂，包括里長還有里民都非常的關心，所以，今天會同市府水利局還有公所會勘，初步決議就是大概會在7月底之前完成整個規劃，然後做清除的工作。

白珮茹指出，因為這一帶有公園、球場，有很多運動的人都在這邊進進出出，小公園也有不少孩子會來這邊玩遊樂設施，希望把環境整理乾淨，不只環境衛生更好、排水也更順暢。