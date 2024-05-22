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一吃11年 汐止厚德里週週共餐備好料招待長輩

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止厚德里老人共餐，從民國103年開辦以來，已經超過11年，好多長輩從一開始吃到現在，早就習慣這每個星期三的一次的午餐約會。 圖／觀天下有線電視提供
汐止厚德里老人共餐，從民國103年開辦以來，已經超過11年，好多長輩從一開始吃到現在，早就習慣這每個星期三的一次的午餐約會。 圖／觀天下有線電視提供

汐止厚德里老人共餐，從民國103年開辦以來，已經超過11年，好多長輩從一開始吃到現在，早就習慣這每個星期三的一次的午餐約會，里長陳有諒說，里內65歲以上長者人口數倍數成長，希望透過共餐，鼓勵長輩多走出來，也讓老人家都好開心。

每個星期三接近中午時間，位在汐止區樟樹二路的這處厚德里巡守崗亭，就開始出現排隊人潮，等著要包便當回家享用，厚德里老人共餐，從民國103年開辦以來，已經超過11年，其中不少長輩是從一開始就吃到現在，很感謝里長、志工的付出，每個禮拜都端出好料招待，菜又好吃，所以，這一吃就是11年。

厚德里長陳有諒表示，共餐邁入第12年，每個星期志工媽媽都煮家常菜，這麼久以來，長輩都吃的很習慣了，現在志工準備料理時，量會少一點，但是會多樣化，差不多都會準備六、七道菜，菜夾完了會換另一道，有別於之前都是固定四道菜，所以，現在菜色很多，越來越多長輩加入共餐，越吃越健康快樂。

陳有諒指出，共餐會一直辦下去，因為，現在步入老年化社會，記得剛當里長時里內65歲以上的有600多位，但是現在厚德里長者有1200多位了，等於是倍數成長，所以，老人家很需要大家關心。

汐止 長輩

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