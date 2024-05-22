快訊

奧地利突然不認我國際駕照！外交部：奧國也將不能持照在台開車

9縣市山區大雨持續到晚間 慎防雷擊及強陣風

殺人未遂犯竄逃新北 民眾通報相似穿著男子「現蹤林口區」

瑞芳銅山里共餐佛心經營 各界共襄盛舉送加菜金

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
在地企業觀天下有線電視公司團隊，特地贊助銅山里加菜金，讓里長和志工及用餐長輩們感恩在心頭。 圖／觀天下有線電視提供
在地企業觀天下有線電視公司團隊，特地贊助銅山里加菜金，讓里長和志工及用餐長輩們感恩在心頭。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區金瓜石銅山里的長者好幸福，里長開辦銀髮共餐讓長者吃免錢，有時候還會邀請附近弱勢家庭一起用餐，而物資和經費長期都有各界善心人士捐助，今(22)日也有在地企業觀天下有線電視公司團隊，特地贊助一萬元加菜金，讓里長和志工及用餐長輩們感恩在心頭。

銅山里里長陳嶽生指出，當初成立共餐，就是希望長者可以無負擔地來吃飯，因此都是免收費，還會邀請里內弱勢戶一起用餐，至於物資和經費很感謝一起認同銀髮共餐的志同道合或是在外遊子，都很熱心贊助，今天更有在地企業觀天下有線電視公司也來贊助萬元加菜金，讓共餐可以細水長流。

觀天下有線電視公司經理曾儒聰表示，里長長期致力於銀髮共餐，今天很高興來參加銅山里的銀髮共餐活動，觀天下有線電視新聞長期在地區經營，也善盡企業社會責任，希望藉由共餐經費捐贈，拋磚引玉讓各界一起關心偏向長者的生活，讓社會充滿善的能量。

團隊 弱勢家庭 瑞芳

延伸閱讀

影／殺人未遂犯逃脫人心惶惶 加強門禁管制並追究醫院責任

影／殺人未遂犯醫院逃脫路徑全曝光 搭公車逃往八斗子瑞芳

瑞芳猴硐「貓橋」封橋修繕 往返貓村要改走便橋

瑞芳民宅清晨冒濃煙！2樓救出聾啞男子OHCA送醫搶救

相關新聞

北門神秘二樓開放！建築師：盼人流降低古蹟損害速度

慶祝台北建城140年，台北市政府23日到29日舉辦限定「北門登城樓活動」，市長蔣萬安今天出席活動並與8名福星國小學生登樓...

北藝遭爆疑職場霸凌假打卡 議員要蔣萬安勿淪血汗工廠

民進黨議員何孟樺接獲北藝一名員工陳情，這名員工今年三月時，疑遭同事職場霸凌，陳情人說，她因身體不舒服，休息時卻被同事椰榆...

淡北道路開工雙北兩樣情 議員要市府加強澄清避口水戰

淡北道路卡關20年，終於在上個月15日動工，新北市議員陳偉杰今天議會質詢進度指出，淡北道路開工是淡水市民值得慶賀的事，但...

弘揚保生大帝三部曲 三芝興華驛站展出經典回顧

三芝區公所針對淡水、三芝一年一度的盛事「甲辰年九庄輪祀保生大帝慶典」推出的系列三部曲，將先前的創意神豬競賽作品結合攝影展與慶典當天的「創意撿桌」移置興華驛站展出，讓民眾可以有一年一度熱鬧慶典的經典回顧。

瑞芳銅山里共餐佛心經營 各界共襄盛舉送加菜金

瑞芳區金瓜石銅山里的長者好幸福，里長開辦銀髮共餐讓長者吃免錢，有時候還會邀請附近弱勢家庭一起用餐，而物資和經費長期都有各界善心人士捐助，今(22)日也有在地企業觀天下有線電視公司團隊，特地贊助一萬元加菜金，讓里長和志工及用餐長輩們感恩在心頭。

一吃11年 汐止厚德里週週共餐備好料招待長輩

汐止厚德里老人共餐，從民國103年開辦以來，已經超過11年，好多長輩從一開始吃到現在，早就習慣這每個星期三的一次的午餐約會，里長陳有諒說，里內65歲以上長者人口數倍數成長，希望透過共餐，鼓勵長輩多走出來，也讓老人家都好開心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。