瑞芳銅山里共餐佛心經營 各界共襄盛舉送加菜金

瑞芳區金瓜石銅山里的長者好幸福，里長開辦銀髮共餐讓長者吃免錢，有時候還會邀請附近弱勢家庭一起用餐，而物資和經費長期都有各界善心人士捐助，今(22)日也有在地企業觀天下有線電視公司團隊，特地贊助一萬元加菜金，讓里長和志工及用餐長輩們感恩在心頭。

銅山里里長陳嶽生指出，當初成立共餐，就是希望長者可以無負擔地來吃飯，因此都是免收費，還會邀請里內弱勢戶一起用餐，至於物資和經費很感謝一起認同銀髮共餐的志同道合或是在外遊子，都很熱心贊助，今天更有在地企業觀天下有線電視公司也來贊助萬元加菜金，讓共餐可以細水長流。

觀天下有線電視公司經理曾儒聰表示，里長長期致力於銀髮共餐，今天很高興來參加銅山里的銀髮共餐活動，觀天下有線電視新聞長期在地區經營，也善盡企業社會責任，希望藉由共餐經費捐贈，拋磚引玉讓各界一起關心偏向長者的生活，讓社會充滿善的能量。