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弘揚保生大帝三部曲 三芝興華驛站展出經典回顧

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
淡水、三芝一年一度的盛事「甲辰年九庄輪祀保生大帝慶典」推出的系列三部曲，移置興華驛站展出，讓民眾可以有一年一度熱鬧慶典的經典回顧。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水、三芝一年一度的盛事「甲辰年九庄輪祀保生大帝慶典」推出的系列三部曲，移置興華驛站展出，讓民眾可以有一年一度熱鬧慶典的經典回顧。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區公所針對淡水、三芝一年一度的盛事「甲辰年九庄輪祀保生大帝慶典」推出的系列三部曲，將先前的創意神競賽作品結合攝影展與慶典當天的「創意撿桌」移置興華驛站展出，讓民眾可以有一年一度熱鬧慶典的經典回顧。

三芝區長賴小萍指出，「撿桌」是僅存於北部總鋪師的傳統技術，運用食材進行擺盤、雕花、點綴，變化出豐富的祀神饗宴。這次樂天社區由在地長者以編織的方式，用毛線製作出傳統的辦桌菜；橫山國小同學則是以將茭白筍殼打成漿後，經過壓模、烘乾、彩繪，製作出精美的紅龜粿等傳統糕餅，與傳統撿桌形成相應的風貌，為此也推出系列的成果展。

早期農業時代物資缺乏，農家在神明聖誕時，會準備平時少見的牲豚、牲禮來祭祀，以酬謝神明整年的庇佑，而到了日治時期，為了促進豬隻改良及養殖技術的提升，則開始辦理神豬比賽。隨著時代轉變，為讓大家了解神豬比賽的歷史脈絡，也思考傳統信仰在當代如何保存及轉型，並讓更多人參與，三芝區公所在今年邀集轄內社區發展協會、社福團體發揮創意，以地方特色製作創意神豬，用不同的方式替保生大帝祝壽，也展現出過去集眾人之力，「全庄熱鬧」的精神。

三芝區長賴小萍指出，這次慶典還有辦理攝影競賽，將保生大帝慶典中的人文特色在鏡頭好展現出來。每一件作品都體現人文之美，讓我們可以感受九庄輪祀的人文風情及特色。

攝影展特別選在北新庄裡的興華驛站做為展場，就是要感恩保生大帝一整年在北新庄的駐駕的護佑，而保生大帝九庄輪祀明年將從淡水草埔尾庄過到三芝土地公埔庄，明後年也將繼續由三芝區的土地公埔庄及小基隆庄輪祀，屆時也將會持續規劃保生大帝文化相關的系列活動，讓社區民眾參與以弘揚保生大帝九庄輪祀的傳統文化。

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