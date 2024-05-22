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北市全額補助 弱勢幼兒六月中施打腸病毒疫苗

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
腸病毒疫苗。本報資料照
腸病毒疫苗。本報資料照

腸病毒漸漸邁入流行期，針對腸病毒疫苗補助，台北市衛生局長陳彥元今天赴議會備詢時表示，預計今年六月中旬替具有低收入戶身分、社會局核定特殊個案等幼兒施打。疾管科長張惠美補充，初估約有7、800名二個月到六歲以下幼兒受惠。

民進黨北市議員張文潔今天在議會質詢提到，腸病毒疫苗一劑要自費4000多元，共要施打兩劑約8千多元，對於家庭來說也是不小開銷，新北市今天公告將針對低收入戶幼兒免費施打疫苗，台北市卻遲遲沒有下文。

陳彥元回應，去年編列預算，因為有相關疫苗採購簽約等流程，目前已要執行，六月中旬會針對設籍在台北市第二類兒童，包含低收入戶、特殊個案、罕見疾病、重大傷病患等資格，全額補助疫苗施打。同時也鼓勵有能力的民眾要自費接種。

張惠美說明，這次的疫苗是針對引發幼兒重症的71型為主，目前初估人數約有700到800人，預算為三百多萬元，她也提醒，雖然接種疫苗後能達到保護效果，但是腸病毒有一百多種類型，還是會有機會感染其他類型的腸病毒，因此仍要落實防治措施。

至於目前腸病毒流行情況，張惠美說，腸病毒的流行閾值為全國一個禮拜1萬例，台北市為1100人。目前全國已在四月中達到流行閾值，目前稍微降溫，但仍在閾值；台北市則是在最近兩周達到閾值，目前約1200多例。

她說，因此衛生局仍持續多管道宣導，尤其是五歲以下兒童重症風險高，會請托育機構、托嬰中心、幼兒園、國小、安親班等查核，教育局也有訂有一個班級2人停課標準，阻斷傳播鏈。

疫苗 腸病毒

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