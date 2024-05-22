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技職教育沒人念？北市辦技職首都盃 林奕華曝人才流失嚴重性

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市首辦「2024台北首都盃國際技能競賽」邀請各國選手相互切磋，包含日本、韓國、法國共8個國家國手相互切磋。記者洪子凱／攝影
北市首辦「2024台北首都盃國際技能競賽」邀請各國選手相互切磋，包含日本、韓國、法國共8個國家國手相互切磋。記者洪子凱／攝影

技職教育日益式微，學生選擇高職日益減少，北市首次舉辦「2024台北首都盃國際技能競賽」，副市長林奕華說，技職不是這麼簡單，但專業人才愈來愈少，希望透過競賽，讓更多人看見這項產業，雖然這次籌辦上比較敢規模有限，但未來6月技職科成立後，也會對技職教育投入更多資源，2年1度的首都盃也會擴大舉辦。

本次賽事邀請日本、韓國、奧地利、阿拉伯聯合大公國、印尼、法國、巴西及哥倫比亞加上台灣共8國43名選手，參與7項職能競賽，包含冷凍空調、冷作、造園景觀、電子、商務軟體設計、工業機械及汽車板金，林奕華表示，從職場培育上技職教育得的培育越發重要，希望能將實際操作，落實在教育政策中，減少學用落差與企業產生更多連結。

林奕華以冷凍空調為例，與世界節能減碳趨勢息息相關，但在台灣學這類專長的人很少，必須透過整個實作達到節能減碳目的，「技職並不是這麼簡單」，包含很多構想、組裝，冷凍空調專業人才愈來愈少，也讓她非常擔憂，也希望透過競賽，讓更多人看見這項產業。

林奕華分享，這次從國外來參賽選手都是各國將參加9月加世界技能競賽的國手，也讓台灣選手可以在出國比賽先與國外選手切磋，更能觀察在相同時間、目標下，各國選手有什麼不同。林表示，適逢學校考完，也邀請國中、高職學生來觀賽觀摩，鼓勵有興趣學生立定志向往技職教育發展。

競賽上也特別針對各選手特殊需求準備不同餐點及祈禱室，林奕華說，比賽到明天中午結束，接下會安排一系列參訪行程，包含參觀建設、文化及品嚐台北美食，做到城市外交。林強調，接下來6月將成立技職科，未來也會有更多資源投入技職教育，也會擴大舉辦相信會有更多國際選手來台比賽。

北市首辦「2024台北首都盃國際技能競賽」邀請各國選手相互切磋，包含日本、韓國、法國共8個國家國手相互切磋。記者洪子凱／攝影
北市首辦「2024台北首都盃國際技能競賽」邀請各國選手相互切磋，包含日本、韓國、法國共8個國家國手相互切磋。記者洪子凱／攝影
北市首辦「2024台北首都盃國際技能競賽」邀請各國選手相互切磋，包含日本、韓國、法國共8個國家國手相互切磋。記者洪子凱／攝影
北市首辦「2024台北首都盃國際技能競賽」邀請各國選手相互切磋，包含日本、韓國、法國共8個國家國手相互切磋。記者洪子凱／攝影

技職 林奕華 減碳

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