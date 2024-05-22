綠營提藐視議會 蔣萬安嗆：若反藐視國會為何還提？

北市議會今總質詢，民進黨議員洪婉臻詢問市長蔣萬安是否支持「國會改革」，若支持那會不會支持「藐視議會罪」？蔣萬安反問，如果議員反對藐視國會，為何還要在議會提案；洪說，剛剛態度早以為反藐視國會，對議員反質詢、不具體回應提問，盼蔣能大力支持藐視議會。蔣說，議會要提案、修法都會尊重。

洪婉臻表示，以藍白提的「藐視國會」標準，蔣萬安過去回應議員質詢時，早已是犯罪，不但反質詢嗆聲，也沒具體回應提問。她認為台北市長要有高度，針對現在藐視國會法案回答妥不妥就好，若未來議會提「藐視議會罪」是否會支持？

蔣萬安回應，過去立法院都有討論國會調查、聽證權，希望能邀請總統到立法院做國情報告，也經過委員會開會、專案報告詢答、3場公聽會，逐條進行表決。

洪婉臻問，是不是只要民進黨議員提案「藐視議會罪」就會大力支持？蔣萬安2度說「尊重議會」，洪婉臻追問「為什麼態度縮回去了？」蔣反問「那議員支持藐視國會法案嗎？議員如果反對，為什麼還要在議會提案？」

洪婉臻說，蔣萬安身為台北市大家長，議員詢問市長對於法案的態度竟然是不回答。蔣萬安最後說「我的態度很清楚，我支持」，還強調屆時議員要提案、修法，北市府都會尊重議會，若議員支持藐視議會罪，那也應該要支持立法院現在的法案版本。