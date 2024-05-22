年審近500萬平方樓地板面積 新北AI建築審照預計明年上路

新北市去年一年核發437件建照，並非最高，但總樓地板面積卻高達500萬平方公尺，僅次台中，也代表市府必須投入大量時間與人力審查。新北市議員黃淑君今天議會質詢，要求市府應該跟進北市，將AI審照納入規畫。新北市工務局長祝惠美表示，建築審照目前是可以使用AI技術，新北推動行政、技術分離政策，希望技術由公會來審，目前已經著手規畫，力拚明年上路。

AI已與民眾生活密不可分，台北市工務局大地工程處，已經上線啟用AI人工智能輔助審查水土保持計畫，透過AI逐頁判讀水土保持計畫，提早察覺文書疏漏，並對坡地安全影響重大的因子如雨量、坡度、地質等加強審視，確保水保計畫品質。

黃淑君今天在議會質詢時表示，新北核發件數不高，但樓地板面積確是名列前茅，代表每個人投入的審查時間會拉得非常長，先前副市長朱惕之也在會議上表達希望能夠推動AI審照，詢問目前進度為何。

祝惠美說，現在各行各業都在推動AI，希望能夠增加行政效能，是非常好的方向，審照確實是可以利用AI，但利用AI前要先建立大量資料庫，需要建置時間。

祝惠美說，新北市採取行政、技術分離，在技術部分希望是由工會來審，某些法令上明確的，或原來已經完成資料庫，會繼續跟公會討論，來建置系統。黃淑君追問明年可否上路，祝惠美表示「現在開始著手，明年試試看、努力看看」。

工務局建照科長張毓豪表示，新北市已在今年著手研議討論並邀請系統廠商了解AI運用方式及執行情形。他指出，與一般AI運用在文字生成及數據判斷不同處，在於建管法令繁多複雜，且以圖說表達，目前正在了解系統針對法令檢討判讀上所需條件及推動方式，後續將與建築師公會合作，整合建築師及建管單位使用需求共同開發系統，進而加速審查時程。