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北門神秘二樓開放！建築師：盼人流降低古蹟損害速度

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
由於這座唯一保留清代原貌的台北北門已有部分受損，為保護古蹟，本次「北門登城樓」活動特別以鷹架樓梯仿舊時城牆之設計，希望能讓市民更親近欣賞。記者杜建重／攝影
由於這座唯一保留清代原貌的台北北門已有部分受損，為保護古蹟，本次「北門登城樓」活動特別以鷹架樓梯仿舊時城牆之設計，希望能讓市民更親近欣賞。記者杜建重／攝影

慶祝台北建城140年，台北市政府23日到29日舉辦限定「北門登城樓活動」，市長蔣萬安今天出席活動並與8名福星國小學生登樓，而活動是替北門6月中旬的修復暖身。負責的建築師楊仁江表示，工程約一年半，期盼未來登樓不再是臨時性，「有了人流，古蹟自然損害的速度反而比較慢。」

文化局表示，北門是唯一保留清代原貌的城門，但是已有部分受損，因此修復工程開放前，讓民眾登上神秘的北門二樓，並以鷹架樓梯仿舊時城門的設計並導覽說明，而修復重點則是大木構架檢修、屋面及屋脊檢修、城門板檢修等，總工程經費3200萬元，預計2025年底竣工。

蔣萬安與北市文化局長蔡詩萍登城門前寫下書信，蔣萬安寫到「承繼百年風華 開創希望台北」。蔡詩萍則寫「北門可以眺望未來」，隨後將這幾項祈願放入「祈福時光盒」中，並保存在北門二樓，期待下次北門修復工程時，再次開啟時光盒。

楊仁江說明，目前使用現代工法，會請匠師先行試做，滿意之後才會正式修復，以及部分表面看不出來石材是否有無風化，但是內面必須要經過檢測，所以過程花的時間比較長，從城樓、城基、屋頂，都會有相當多試做雛形，同時也會將試做留下，作為未來展覽的參考。

他說，由於城門從前至今有很多變化，包含國慶、節慶等掛彩條，因此釘打的痕跡很多，這些都會逐步修復清除，底下的城門部分上下軸變形，會先拆下來後先行修復再架上，另外，最艱難的部分是屋頂鋪瓦，由於是木頭結構，會先全數拆下逐一檢修，再將屋瓦重新鋪回。

楊仁江也說，這次規畫修復，對於未來繼續登城耿耿於懷，認為未來應朝向古蹟再利用，如果沒有人上去，二樓門關上，就會造成空氣不流通而悶住，開門若碰上大豪雨也會有潮氣，人流才能夠製造空氣流通，「損害速度比起有人參觀的人為損害，自然損害比較少。」

北門二樓眺望台北車站。記者邱書昱／攝影
北門二樓眺望台北車站。記者邱書昱／攝影
北門二樓的屋瓦和梁柱。記者邱書昱／攝影
北門二樓的屋瓦和梁柱。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安和8名福星國小學童登上北門二樓。圖／台北市文化局提供
台北市長蔣萬安和8名福星國小學童登上北門二樓。圖／台北市文化局提供
台北市政府今天在北門廣場舉辦「北門祈福時光盒儀式」，市長蔣萬安（中右）與文化局長蔡詩萍（中左）將寫下的祈願一同放入「祈福時光盒」中，並妥善保存於北門二樓，將於下次北門修復工程時再重新開啟。記者杜建重／攝影
台北市政府今天在北門廣場舉辦「北門祈福時光盒儀式」，市長蔣萬安（中右）與文化局長蔡詩萍（中左）將寫下的祈願一同放入「祈福時光盒」中，並妥善保存於北門二樓，將於下次北門修復工程時再重新開啟。記者杜建重／攝影

北門 古蹟 蔣萬安

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