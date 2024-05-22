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汐止保長坑營區活化添社宅 民眾盼增托老、幼設施

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
汐止保長坑營區外觀。記者李定宇／攝影
汐止保長坑營區外觀。記者李定宇／攝影

新北市府為開發轄內軍方暫無利用營區，繼中和天山東營區、新橋營區送內政部審議後，汐止保長坑營區亦經新北市都委會審議通過，將續提送內政部審議，未來預計可提供大面積公園綠地，以及約500戶社宅。市議員白珮茹表示民眾也期待能提供日照中心、公共托育等規劃。

新北城鄉局長黃國峰表示，基地位於汐止都市計畫區範圍內機關用地，多次協商後決定機關用地變更為乙種工業區回饋45%土地，城鄉局規畫20%公園用地及25%社會福利設施用地，未來此處將有0.3352公頃公園用地提供居民日常活動，並劃設0.4191公頃社福設施提供約500戶社宅。

市議員白珮茹表示，汐止保長營區活化市府己完成審議，未來透過都市計劃變更該基地國產署將獲得55%的乙工用地，市府亦獲得20%公園用地及25%社福用地，該地離基捷保長坑站不遠，未來透過招商工業園區用地可提供相對就業及產業升級機會。除社宅與公園地方鄉親也期待能提供日照中心、公共托育等規劃。透過產業升級發展，帶動地方繁榮。期望未來內政部審查能如期完成。

城鄉局都市計畫科長鄭博仁說，變更為乙種工業區土地部分未來由中央單位自行開發利用，汐止保長坑營區活化去年8月起辦理公展，今年5月17日新北市都市計畫委員會通過，未來將續提內政部都市計畫委員會審議，落實公有土地活化目標。

汐止 社宅 都市計畫

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