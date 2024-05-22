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九份紅燈籠祭24日登場 新北警公布交管措施

中央社／ 新北22日電

「2024九份紅燈籠祭」24日登場，新北市政府警察局瑞芳分局今天說，為避免周邊交通阻塞，24日下午4時30分至晚上7時30分，將實施交通管制措施，部分道路禁止通行。

瑞芳分局發布訊息表示，為維護活動交通秩序與安全，將在以下管制點管制車輛進入輕便路，包括102線、輕便路口；九份霞海城隍廟及輕便路入口處；輕便路與基山街街口交會處。

警方表示，沿線重要路口將進行交通疏導，並彈性實施交通總量管制，如果遇人、車大量湧入，民眾車輛可至新九號停車場停放，並轉搭接駁車進出九份地區。

警方表示，已與客運業者協調彈性加開接駁車班次，請駕駛人務必提前改道行駛並避開管制區域，不要違停及跨越雙黃線迴轉，遵守員警及義交指揮，以免造成管制區域周邊車流延滯及耽誤行車時間。

九份

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