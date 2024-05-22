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響應淡水大拜拜 淡水古蹟博物館推扮百將體驗

中央社／ 新北22日電

新北市立淡水古蹟博物館今天說，響應一年一度淡水清水巖清水祖師繞境（俗稱淡水大拜拜)，將在6月10日推出「百將臉譜彩繪樂」系列活動，邀民眾體驗傳承百年的扮百將文化。

淡水古蹟博物發布新聞稿表示，淡水獨有的「扮百將」是信徒向清水祖師還願的方式，繞境前3天吃素，繞境當日淨身後會在臉上畫上象徵神明的全妝，全程不能說話，連續參加3年才算完成。

淡古表示，將邀請匠師為民眾畫半臉扮百將，並透過臉譜圖卡分享傳承百年的習俗，除了有「百將臉譜彩繪樂」體驗外，「暗訪文史走讀行」則從得忌利士洋行出發，跟著清水祖師走訪淡水街道，還有達人隨行導覽，深入感受繞境魅力。

淡古表示，「百將臉譜彩繪樂」及「暗訪文史走讀行」活動費用均為每人新台幣150元，臉譜彩繪開放40名、暗訪走讀開放40名，5月27日中午12時在「新北市立淡水古蹟博物館」網站（www.tshs.ntpc.gov.tw）開放報名，額滿為止。

淡古表示，6月8日到6月10日端午連假期間，博物館也有各項活動與展覽，可上「淡水古蹟博物館」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。

古蹟博物館 淡水

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