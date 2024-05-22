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影／只有7天 台北北門古蹟開放民眾登樓親揭神秘面紗

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
台北市政府今天在北門廣場舉辦「北門祈福時光盒儀式」，為即將開放「北門登城樓」活動暖身。記者杜建重／攝影
台北市政府今天在北門廣場舉辦「北門祈福時光盒儀式」，為即將開放「北門登城樓」活動暖身。記者杜建重／攝影

北市政府今天在北門廣場舉辦「北門祈福時光盒儀式」，為即將開放北門登城樓活動暖身，邀請市長蔣萬安與文化局長蔡詩萍及台北市萬華區福星國小8名同學一同出席參與，最後並由市長帶領學童們一同登上首度開放的神祕北門二樓，探索百年城門建築的內部結構。而蔣萬安也與同學們分別寫下對北門的祝福和期許，將這些祈願放入「祈福時光盒」中，未來，在北門修復工程上樑儀式的當日，妥善保存於北門二樓，期待下次北門修復工程時，再次開啟時光盒，迎接未來台北的城市發展。

蔣萬安致詞時表示，北門是台北近現代化發展的起點，也是見證台北市歷史發展最重要的國定古蹟，其本身就像是一座大型的時光寶盒，蘊含著140年來城市裡大大小小的精彩故事。文化局今年規畫舉辦這場「北門登城樓」活動，有機會和福星國小小朋友們一起登上北門二樓，從城門內部的視角向外一覽整個城市風光，並寫下對北門這座古蹟以及台北這座城市的未來期許，可說是和孩子們走過一場對台北歷史回顧與暸解的旅程，是非常難得的體驗。

由於這座唯一保留清代原貌的北門城門已有部分受損，台北市政府特別規畫於北門修復工程前，開放民眾登上神秘的北門二樓，本次活動以鷹架樓梯仿舊時城牆之設計及導覽說明，讓市民再度親近欣賞這座歷史悠久的國定古蹟。

北門城門古蹟文化局於2021年完成修復及再利用計畫，2022年委託建築師事務所辦理規畫設計，並於2024年開啟古蹟修復工作，修復工程預計2025年底竣工。本次修復重點包括大木構架檢修、屋面及屋脊檢修、城門座內外石牆檢修、城門樓外牆檢修與城門板檢修等，總工程經費3200萬元，期望在這別具意義的一年，為這座百年建設奠下更堅固與長久的基礎。

「北門登城樓」活動將於23日起在北門廣場舉行，活動時間為113年5月23日至5月29日，平日早上8點40分至17點40分、假日早上8點00分至17 點40分，為期七天。另外，本次活動採網路線上報名制，已報名額滿，為使無法前往之民眾一睹城樓之美，規畫於現場架設螢幕播放北門360環景導覽，並可於建城140網站區觀看。

由於這座唯一保留清代原貌的台北北門已有部分受損，為保護古蹟，本次「北門登城樓」活動特別以鷹架樓梯仿舊時城牆之設計，希望能讓市民更親近欣賞。記者杜建重／攝影
由於這座唯一保留清代原貌的台北北門已有部分受損，為保護古蹟，本次「北門登城樓」活動特別以鷹架樓梯仿舊時城牆之設計，希望能讓市民更親近欣賞。記者杜建重／攝影
「北門登城樓」活動將於23日起開放民眾上樓，為期七天。記者杜建重／攝影
「北門登城樓」活動將於23日起開放民眾上樓，為期七天。記者杜建重／攝影
台北市政府舉辦「北門祈福時光盒儀式」，邀請市長蔣萬安（右六）與文化局長蔡詩萍（左六）及台北市萬華區福星國小8名同學一同出席參與，寫下對北門的祝福和期許，並放入「祈福時光盒」中。記者杜建重／攝影
台北市政府舉辦「北門祈福時光盒儀式」，邀請市長蔣萬安（右六）與文化局長蔡詩萍（左六）及台北市萬華區福星國小8名同學一同出席參與，寫下對北門的祝福和期許，並放入「祈福時光盒」中。記者杜建重／攝影
台北市政府今天在北門廣場舉辦「北門祈福時光盒儀式」，市長蔣萬安（中右）與文化局長蔡詩萍（中左）將寫下的祈願一同放入「祈福時光盒」中，並妥善保存於北門二樓，將於下次北門修復工程時再重新開啟。記者杜建重／攝影
台北市政府今天在北門廣場舉辦「北門祈福時光盒儀式」，市長蔣萬安（中右）與文化局長蔡詩萍（中左）將寫下的祈願一同放入「祈福時光盒」中，並妥善保存於北門二樓，將於下次北門修復工程時再重新開啟。記者杜建重／攝影

北市 北門 國定古蹟

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