三鶯文創整合一度停滯 新北市府允軟、硬體並進

去年在新北市鶯歌區舉辦的「2023台灣設計展」，為當地與鄰近區域帶來大量觀光人潮與經濟效益，不過新北市議員呂家愷卻發現「三鶯文創整合計畫」一度停擺，市府近期召開會議討論，承諾會在一周內提出相關延伸方向規畫，透過軟、硬體兩方面升級三鶯觀光與經濟。

呂家愷說，捷運三鶯線將在2025年通車、新北市美術館也將正式完工啟用，在三鶯文創整合計畫的平台上，除應傾聽、整合在地需求，落實夜生活帶動夜經濟的相關配套措施，讓旅客來三鶯地區旅遊願意「待過夜」，而不是只是「沾醬油」過水。

呂家愷也說，位於鶯歌三角核心圈的三號公園，復舊計畫相關里長完全不知情也沒也有反映地方聲音的機會。呂家愷直言這些都應該是在「整合計畫」中，被拿來討論的事項，但卻意外被忽略掉。

呂家愷昨質詢時指出，追問相關夜經濟、周邊的休閒、交通量能改善，市府的進度為何，新北市副市長朱惕之回應，市府將以兩層面來進行延伸，包括硬體建設微整、軟體的活動搭配。

朱惕之說，捷運陶瓷老街站旁三號公園進度，已要求相關單位在資源整合後於地方辦理說明會，讓民眾知道三號公園，捷運出口周遭與將動工的活動中心相關細節。在軟體活動上，市府角度不希望活動是一次性的，尤其是未來鶯歌將會迎來幾件重要建設完成，包括捷運通車與美術館開館在內，軟體活動會在盤點現有活動後來規畫。

朱惕之提到「大型遊覽車的停車問題」，將會是最優先的解決事項，以及整體空間停車場不足的需求，上述規畫由文化局整合資料後，會再說明計畫的延伸細節。