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新北市圖萬里分館英文招牌出包 市圖：20日已更新

中央社／ 新北22日電

民眾日前發現新北市立圖書館萬里分館招牌的英文有誤，且至少錯了10年都沒有更正，市圖表示，20日晚間已更新招牌，未來會加強確認製作物文字與內容正確性。

民眾寫信到中央社反映，新北市圖萬里分館招牌的英文有誤，「New Taipei City Library Wanli ShuiduiBranch」多了一個Shuidui（水碓），讓人看不懂，且至少從2015年起就錯了，希望能加強圖書館員的英文能力。

民眾表示，萬里分館相關人員都沒有校稿，圖書館隔壁是消防分隊、樓下是幼兒園，許多公教人員每天上班進出都沒發現招牌錯誤，甚至將錯誤英文傳達給每個萬里區的孩子。

民眾表示，市圖其他分館2021年才發生廁所警語英文拼錯，現在又發生招牌英文錯誤，質疑市圖還有許多類似狀況，盼市圖能嚴格把關及注意各式雙語警示牌、指標、招牌，以免貽笑國際。

對此，市圖告訴中央社記者，分館人員在廠商輸出檔案時沒有校對造成誤植，將請館所及各分館未來在製作各式內容物時，務必要多次確認，留意正確性。

文化局表示，館方接獲民眾反映後，已請廠商修改，並在20日晚間更新完畢。

圖書館 新北 英文 萬里

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