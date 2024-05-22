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南機場整宅震後意願破7成5 兩單元通過公辦都更7599專案首關
0403大地震，震出台北市南機場整宅的居住安全議題，尤其單元四、五住戶更加重視居住安全，北市府迄今針對兩單元再辦2場公辦都更說明會，目前住戶自行整合第一階段意願已從約4成提高至逾75%，通過公辦都更7599專案計畫第一階段受理門檻，北市府即刻啟動公辦都更程序，助住戶儘快回到安全宜居家園。
更新處表示，北市府為加速南機場整宅更新重建，2015年設立駐地工作站，長期在地凝聚社區共識，陸續針對南機場整宅各單元召開公辦都更說明會，累積超過300場次，同時挨家挨戶探訪說明、調查都更意願，然而南機場整宅戶數眾多、產權複雜，意願整合不易。
南機場整宅七個單元中，單元一、二、三已於2017年至2020年間成立更新會，更新處5月18日召開單元一公辦都更說明會、6月則是單元二，單元三辦理招商作業中，單元四至七持續溝通整合。
更新處指出，單元四（一期4、5棟）、單元五（一期6、7棟）去年完成產權資料更新，並啟動頭人尋訪、建立初步整合組織、辦理多場說明會，同時創建LINE群組宣傳即時資訊並討論都更事務，截至今年1月兩單元的LINE群組都更意願累積約4成。
0403大地震過後，屋齡逾50年的南機場整宅建築物受損，也讓單元四、單元五住戶更重視居住安全。更新處分別於4月9日、5月9日召開公辦都更說明會，2場共有300多位住戶出席，也對公辦都更流程熱烈提問，希望能以公辦都更方式儘速重建。
更新處表示，在駐地工作站協助、熱心住戶推動之下，迅速整合意願且並於5月送件申請，經更新處檢核戶數意願比分別為77.84%（151／194戶）、75.52%（145／192戶），均達公辦都更7599專案計畫第一階段75%受理門檻，北市府正式啟動公辦都更程序。
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