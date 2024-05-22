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三峽長福橋重建 將成老街新亮點

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市長侯友宜（右二）昨視察長福橋工程進度，市議員林金結（右三）盼增加攔河堰提升景觀。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜（右二）昨視察長福橋工程進度，市議員林金結（右三）盼增加攔河堰提升景觀。記者李定宇／攝影

新北三峽舊有的長福橋陪伴在地居民約30年，拆除後原地新建，市長侯友宜昨視察新橋工程進度，水利局預告明年底將完工。市議員林金結盼橋下施作攔河壩，避免水位不足橋下無水影響景觀；水利署十河分署表示，該處河川未達防洪保護標準，尚無興建攔河壩計畫。

侯友宜昨視察三峽河長福橋改建工程暨周邊環境營造工程，目前舊橋已拆，8月將先行開放兩岸臨時人行便橋，主橋部分預計明年底完工。侯表示，今年4月舊橋拆除完畢，開闢國光停車場提供94格汽車位及35格機車位，文化、民權街也增設臨時大客車停車處，方便遊客停車。

水利局長宋德仁表示，改建後新的長福橋將提高梁底高程、原2處落墩減少為1處、橋台配合退縮，完工後可增加18%通水斷面，符合三峽河防洪標準，工程總經費9.19億元。

立委吳琪銘說，長福橋是三峽人共同回憶，重建雖有不捨，期待改建後能為三峽觀光注入新活水；新橋設計保留原橋體元素，結合新式橋梁結構，更安全便捷，可望成為三峽老街新亮點。

侯友宜 水利局 車位

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