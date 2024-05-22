鶯歌資源循環中心完工 下半年啟用

新北鶯歌地區近年建設多，人口增加，資收量近年成長3成多，清潔隊空間已不敷使用，新北環保局規畫新設資源循環中心，目前已經完工，預計下半年啟用。民代建議，不是只有空間升級，也要因應觀光人潮，增加假日清運人力。

新北持續發展，民生垃圾、資收物增加，新北各區清潔隊、資收場不堪負荷，尤其三鶯地區為新興發展地，三峽區清潔隊及資收站已不敷使用，而鶯歌區清潔隊也空間昏暗，空間簡陋且不足，難以負荷鶯歌發展帶來的垃圾及資收量。

環保局廢棄物處理規畫科長李勇敏說明，鶯歌區域資源循環中心位於南靖段，設置資收貯存格、120名清潔隊員休息區、材料貯存及45輛車停車空間。

新北市鶯歌區清潔隊空間昏暗，空間簡陋不足，難以負荷鶯歌的垃圾及資收量。記者李成蔭／攝影

環保局指出，鶯歌區清潔隊資收量2019年為260萬4032公斤，去年342萬7914公斤，成長31.64%，興建鶯歌區域資源循環中心，盼能改善資源回收作業環境及隊員休息空間。

市議員呂家愷表示，市府願意花錢改善清潔隊環境是好事，希望相關人力能再擴充，鶯歌被定位為觀光文化城鎮，未來會有更多觀光客湧入，垃圾清運常來不及消化，建議清收頻率要增加，才能讓環境升級。