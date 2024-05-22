YouBike記點新制 酒、毒駕停權2年

YouBike使用量增加，事故也增多，違規記點新制7月1日上路，會員帳號1年內違規累計記3點停權14天、7點停1年，酒、毒駕者停權2年；另外，同天起，民眾租借YouBike2.0E也須先投保公共自行車傷害險，否則無法租借，兩項新制將在台北、新北、桃園同步實施。

北市2014年率先推出YouBike違規記點制度，當時是累計達3點停權14天、5點停權60天，累計7點即取消會員資格，另若違規導致他人受傷，或經警方舉發酒駕、吸食毒品駕車等可直接取消會員資格，點數無法歸零。

北市昨舉行道路交通安全會報，宣布記點新制。交通局指出，重新檢討違規記點制度，是因雙北、桃園等地都有YouBike，但只北市有記點制，另外違規項目定義不明確，也未納入會員條款，因此與新北、桃園、微笑單車公司與專家學者討論，依「道路交通管理處罰條例」訂條文，並納會員條款。

北市近5年違規記點大約4500件、4人被停權，停權原因為酒駕，但是酒駕、毒駕等處罰，從過去「取消會員」到新制「停權2年」，交通局指出，道交條例的酒駕、毒駕是吊銷駕照2年，交通局與外部專家開會時，專家建議不要比道交條例嚴格，還是要給違規騎士改過自新機會，因此新制也有記點1年後點數歸零。

交通局說，北市YouBike違規樣態，前3名分別為騎上未開放單車通行的人行道、騎到騎樓與逆向行駛，目前交通局派員在熱門時間、地段例行性巡察，也開放民眾提供影像、時間及地點向交通局或微笑單車公司檢舉，警察也會依法取締。

另外，考量YouBike2.0E騎乘距離較遠、加速較快，北市、新北及桃園交通局共同決議，為保障民眾騎乘發生意外事故的權益，7月1日起於在3市租借YouBike2.0E須先投保公共自行車傷害險，未投保者將無法租借。

北市交通局說，投保率已由前年底50%已增加至今年4月68%，民眾只要透過微笑單車官方網站、App「登入會員」，就可免費加保。