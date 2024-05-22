罷侯熱度難續 自救會動向下周宣布

民間團體發起罷免新北市長侯友宜連署行動，罷侯自救會近日臉書公告「目前停止活動及連署書收件」，發言人回應，領銜人還在整理相關資料，下一步為何，預計下周宣布，會繼續或停止，暫時還無法給答案。

知情人士透露，罷侯熱度一直吵不起來，綠營目標是在2026奪回新北市執政權，不願意投入經費與人力去承擔罷侯風險，也憂心可能反噬自己。

侯友宜競逐大位失利，回歸市政後，罷侯團體持續連署運作，直至5月初仍在各地擺攤，也接受民眾郵寄連署書，依照新北市選舉人口計算，第一階段要達3萬3166份連署，第二階段要33萬1652份，罷侯自救會公布數據指出，截至4月3日已達2萬6532份。

罷侯自救會原定4月底要完成第一階段，5月後則尚未公布數據，志工持續到各地擺攤，不過5月16日自救會在臉書社團公告「因原本郵政信箱為黃姓志工私人名義申辦，現黃姓志工因私人因素退出罷侯團隊，郵政信箱即日起暫停收信，請民眾不要繳交連署書，這期間有郵寄的請私訊。」

昨日罷侯自救會再度發布重大公告，表示停止連署活動及連署書收件，引發議論。罷侯自救會陳姓媒體發言人昨受訪說，目前領銜人仍在整理相關資料，不方便透露太多，預計下周對外說明，被問到是否有可能停止或是繼續，她表示，無法給答案。記者詢問另外一名區域總區長，他表示，已經退出自救會。