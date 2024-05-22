大直塌陷案 民宅公辦都更 延長模擬選配

基泰大直建案去年9月因施工不慎塌陷，周邊民宅也有受損，北市府針對受影響東、南側鄰地辦理公辦都更，模擬選配率達75%才得進行下一步，截至上月23日兩側選配率尚未達標，調查將延長至7月。住戶表示，因實際所得坪數仍有落差，盼政府能加強溝通。北市府也說，是否採公辦都更方式重建，會尊重住戶意願。

北市更新處指出，為讓住戶更了解更新前後權值及可選房型，都更處及住都中心今年3月30日，針對大直傾斜民宅東側、南側住戶開估價暨模擬選配說明會，向住戶詳細說明更新前後權值及選配，並啟動模擬選配意願調查。

住都中心統計至4月23日，東側鄰地模擬選配率為74.07%（80/108戶）、南側鄰地模擬選配率為67.65%（92/136戶），部分住戶尚未繳交模擬配問卷者，但希望都更重建，也有部分住戶對於分配有意見仍在溝通。

一名住在南側住戶表示，有些住戶因都更後得到坪數與現有坪數差距過大，不願簽同意書，他的房子原本室內面積有30坪，都更後實際得到僅有25坪，若要有停車位，還需要花逾300萬購買；原本的房子多有裂痕，加上近期地震頻繁，具潛在危險，都更迫在眉睫，政府應加速溝通。

更新處表示，模擬選配調查期間將延長約2個月，模擬選配率達75%實施者，北市住都中心始續行公辦都更程序，最後是否採公辦都更方式重建，北市府仍會尊重住戶意願。