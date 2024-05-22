快訊

台梵關係將生變？梵蒂岡：盼在中國派設常駐代表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大直塌陷案 民宅公辦都更 延長模擬選配

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

基泰大直建案去年9月因施工不慎塌陷，周邊民宅也有受損，北市府針對受影響東、南側鄰地辦理公辦都更，模擬選配率達75%才得進行下一步，截至上月23日兩側選配率尚未達標，調查將延長至7月。住戶表示，因實際所得坪數仍有落差，盼政府能加強溝通。北市府也說，是否採公辦都更方式重建，會尊重住戶意願。

北市更新處指出，為讓住戶更了解更新前後權值及可選房型，都更處及住都中心今年3月30日，針對大直傾斜民宅東側、南側住戶開估價暨模擬選配說明會，向住戶詳細說明更新前後權值及選配，並啟動模擬選配意願調查。

住都中心統計至4月23日，東側鄰地模擬選配率為74.07%（80/108戶）、南側鄰地模擬選配率為67.65%（92/136戶），部分住戶尚未繳交模擬配問卷者，但希望都更重建，也有部分住戶對於分配有意見仍在溝通。

一名住在南側住戶表示，有些住戶因都更後得到坪數與現有坪數差距過大，不願簽同意書，他的房子原本室內面積有30坪，都更後實際得到僅有25坪，若要有停車位，還需要花逾300萬購買；原本的房子多有裂痕，加上近期地震頻繁，具潛在危險，都更迫在眉睫，政府應加速溝通。

更新處表示，模擬選配調查期間將延長約2個月，模擬選配率達75%實施者，北市住都中心始續行公辦都更程序，最後是否採公辦都更方式重建，北市府仍會尊重住戶意願。

住戶 北市 都更

延伸閱讀

大直塌陷民宅東南側公辦都更模擬選配…延至7月 住戶曝未達標原因

批前北市政顧問孫偉志是基泰「神秘門神」 議員陳怡君處分不起訴

大直傾斜民宅東、南側鄰地公辦都更 延長模擬選配調查

花敬群任住都中心董座

相關新聞

三峽長福橋重建 將成老街新亮點

新北三峽舊有的長福橋陪伴在地居民約30年，拆除後原地新建，市長侯友宜昨視察新橋工程進度，水利局預告明年底將完工。市議員林...

北市重大食物中毒 未來可立即停業

寶林茶室食物中毒事件造成4人死亡、2人仍住加護病房，北市衛生局指出，未來食物中毒個案出現死亡、住加護病房、昏迷、麻痺等情...

大直塌陷案 民宅公辦都更 延長模擬選配

基泰大直建案去年9月因施工不慎塌陷，周邊民宅也有受損，北市府針對受影響東、南側鄰地辦理公辦都更，模擬選配率達75%才得進...

罷侯熱度難續 自救會動向下周宣布

民間團體發起罷免新北市長侯友宜連署行動，罷侯自救會近日臉書公告「目前停止活動及連署書收件」，發言人回應，領銜人還在整理相...

YouBike記點新制 酒、毒駕停權2年

YouBike使用量增加，事故也增多，違規記點新制7月1日上路，會員帳號1年內違規累計記3點停權14天、7點停1年，酒、...

鶯歌資源循環中心完工 下半年啟用

新北鶯歌地區近年建設多，人口增加，資收量近年成長3成多，清潔隊空間已不敷使用，新北環保局規畫新設資源循環中心，目前已經完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。