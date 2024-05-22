北市重大食物中毒 未來可立即停業

寶林茶室食物中毒事件造成4人死亡、2人仍住加護病房，北市衛生局指出，未來食物中毒個案出現死亡、住加護病房、昏迷、麻痺等情形，可採樣所有食品檢體，也不限中毒人數6人以上，就可立即要求業者停業，未來若要復業，必要時衛生局會舉行專家會議討論。

寶林案後仍出現多起食物中毒案，衛生局昨天赴議會警政衛生委員會專案報告「北市食品安全問題檢討與策進」，局長陳彥元指出，寶林登錄在案共有36案其中4人死亡，仍有2人住在加護病房，其中一案目前轉院萬芳接受肝臟移植，情況穩定恢復中，另一案則在三總觀察有器官衰竭，其他都已出院。

食品藥物管理科長林冠蓁補充說，先前王品旗下餐廳「初瓦」及「嚮辣」，共有157人通報就醫，部分個案檢體採驗出諾羅病毒，衛生局也要求業者停業，經採檢、改善後，已在6日同意復業。

林冠蓁說，其他包含藏壽司、八方雲集、漢來島嶼等餐廳，先前也出現疑似食物中毒，衛生局也抽查分店，餐廳缺失皆改善完成，除了寶林外，其餘店家皆正常營業。

議員曾在寶林案質疑，北市衛生局未在第一時間帶回所有食材送驗，恐錯失最直接的證據。衛生局當時指出，未規定要將所有食材都扣走，未來可以檢討，要重新修訂辦法。

陳彥元指出，針對近日發生食安事件，也舉行專家會議討論精進食品稽查流程，共有3大作為，包含精進檢驗量能、優化作業程序、建立專區提供民眾相關資訊及訊息，其中未來若發生食物中毒事件，只要個案出現死亡住加護病房、昏迷、麻痺、語言及吞嚥困難等情形，即可擴大採檢製造場所所使用食品、原料及相同來源食品。

陳彥元表示，未來若發生重大疑似食品中毒事件，也不限於人數達6人以上，即可要求業者停業，若要復業也必須提出改善報告，從業人員也需完成至少4小時衛生講習，必要時衛生局也可舉行專家會議，評估能否復業。

陳彥元也提到，未來稽查人力、軟硬體部分會持續爭取補助，成立食因性疾病檢驗組，補助人力與設備共4450萬元。