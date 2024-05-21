鶯歌建設及人口致資收量成長 資源循環中心下半年啟用

新北鶯歌地區近年有眾多建設，居住人口也持續上升，資收量近年成長三成多，清潔隊空間已不敷使用，新北環保局規畫新設資源循環中心，目前已經完工，預計下半年就要啟用。民代建議，不是只有空間升級，也要因應觀光人潮，增加假日清運人力。

新北持續發展，民生垃圾及資收物也增加，新北各區清潔隊及資收場不堪負荷，尤其三鶯地區為新興發展地，像先前三峽區清潔隊及資收站已不敷使用，而鶯歌區清潔隊也空間昏暗，休息空間簡陋且不足，更難以負荷鶯歌發展帶來的垃圾及資收量。

環保局廢棄物處理規畫科長李勇敏說明，為解決問題而興建鶯歌區域資源循環中心，位於鶯歌區南靖段，設置資收貯存格、120人清潔隊員休息、材料貯存及45輛停車等空間；目前已經完工，預計7月可以拿到使用執照，也就是下半年啟用。

環保局指出，鶯歌區清潔隊年資收量2019年為260萬4032公斤，去年342萬7914公斤，成長了31.64%，興建鶯歌區域資源循環中心，盼能改善資源回收作業環境及隊員休息空間，讓整體工作環境更完善舒適。

李勇敏強調，近年持續檢視各行政區資源回收需求，除五股夏綠地整個改造外，各區也都正在規畫或改善中，像深坑區清潔隊既設資源回收貯存場改善工程也正在招標中；其他行政區因早期就發展，空間目前還符合需求，不過也會持續檢視。

新北市議員呂家愷表示，市府願意花錢改善清潔隊環境是好事，不過也希望相關人力能再升級，因為現在已經將鶯歌定為為觀光文化城鎮