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YouBike全國異常原因出爐 系統商事前未做壓力測試

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
YouBike2.0與2.0E昨晚因系統異常，臨時無法租還，引發民怨。記者洪子凱／攝影
YouBike2.0與2.0E昨晚因系統異常，臨時無法租還，引發民怨。記者洪子凱／攝影

YouBike昨21時發生異常，全國的2.0及2.0E無法借還，22時許才修復完畢，影響甚鉅。微笑單車公司今在道安會報說明原因，系統商做系統優化前未在內部測試時做壓力測試，執行更新亦未通知微笑單車，造成資料庫負載、系統異常，已嚴格要求更新、異動作業前必須提供完整測試及告知，並在凌晨施做，避免影響民眾權益。

台北市長蔣萬安今在道安會報表示，在事發前一周，市府彙整各項輿情，當中就有10通1999陳情系統是抱怨YouBike無預警無法租還。他要求未來進行任何系統維護、維修作業，無論何時都要提前公告，同時知會交通局，讓市民知道哪個時間無法租還車輛，市府也能掌握狀況。

蔣萬安提到，昨天無預警異常1小時，當時很多人在使用，突然無法還車會非常焦慮，1999基本上都爆線，所有的不滿都會導向北市府，甚至是市長的社群平台，未來微笑單車碰到突發狀況，必須在最短時間內恢復正常運作，長時間無法還車對市民來說會很困擾。

微笑單車公司回應，昨晚系統商21時做系統優化，主要是盤點資料庫索引，發現很多資料庫沒被使用，系統商想把沒有使用的資料清除，讓系統運作更順暢。

微笑單車說明SOP，系統商在執行更新前會進行內部測試，並觀察2周，系統商判定該次優化不會影響民眾使用，所以安排系統更新，卻沒通知微笑單車。發生異常後經了解，雖系統商做了內部測試，但測試環境漏了「壓力測試」，導致內部測試不夠完整、不具代表性。

微笑單車說，後續啟動檢討、改善，包括嚴格要求所有更新、異動作業等，必須安排凌晨離峰時段，避免影響民眾使用權益。其次為加強資料庫權限管理機制，未來維護系統前必須要通知微笑單車公司並獲得雙方同意才能進行，避免單方面施做。

最後，針對內部測試，微笑單車未來會與系統商開會訂定SOP，要求進行系統環境調整、更新、異動等，必須提供完整測試報告，包括壓力測試，避免遺漏。

YouBike2.0與2.0E昨晚因系統異常，臨時無法租還，引發民怨。記者洪子凱／攝影
YouBike2.0與2.0E昨晚因系統異常，臨時無法租還，引發民怨。記者洪子凱／攝影

單車 蔣萬安

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