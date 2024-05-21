快訊

立院二讀國會調查權 法人團體若拒提供資料可罰10萬

淡水橋樑老舊巡檢發現掏空 公所修復改善六座

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市淡水區檢測出有六座橋有損壞，其中在中和里的北勢子橋不僅是橋墩損壞，河床還出現掏空清況，因此也在今年初就進行整修完畢。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市淡水區檢測出有六座橋有損壞，其中在中和里的北勢子橋不僅是橋墩損壞，河床還出現掏空清況，因此也在今年初就進行整修完畢。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區幅員遼闊，有人口集中的市中心還有河岸、海岸以及山區，包山包海就宛如一個新北市的縮影，因此淡水區公所管轄的範圍內就有127座大大小小的橋樑，區公所今年檢測出有六座橋有損壞，其中在中和里的北勢子橋不僅是橋墩損壞，河床還出現掏空清況，因此也在今年初就進行整修完畢。

中和里長王文輝表示，其實他們居民每天都會進出使用這一座橋樑，但卻不知道底下有如此嚴重的損壞狀況，還好有區公所工務課人員的用心巡檢，才能夠即時抓出問題解決，面對未來的颱風季節能夠比較放心。對此區長也說，這些橋樑有的老舊，使用數十年截，巡檢成為很重要的工作，也是確保居民通行安全的重要使命。

淡水區長巫宗仁表示，工務課同仁相當用心，每年都針對區內127座橋樑來進行巡檢工作，包括橋面，橋墩河床等等結構上的安全都是必需通過層層檢測才能夠確定安全，而目前淡水區檢測出來有六座橋樑是出現損壞，包括這一次的北勢子橋，都在今年陸續的進行修復工程，也希望藉此給市民一個安全的用路環境。

淡水

延伸閱讀

機車行駛人行道好危險 淡水護童要科技執法

淡水怪叔叔攻擊年輕女遊客 警方迅速逮人強制送醫

手作藝術拼布說在地故事 淡水女力培訓再就業

影／淡水撞停等機車1死2重傷 肇事男電子煙驗出毒品反應

相關新聞

鶯歌建設及人口致資收量成長 資源循環中心下半年啟用

新北鶯歌地區近年有眾多建設，居住人口也持續上升，資收量近年成長三成多，清潔隊空間已不敷使用，新北環保局規畫新設資源循環中...

YouBike全國異常原因出爐 系統商事前未做壓力測試

YouBike昨21時發生異常，全國的2.0及2.0E無法借還，22時許才修復完畢，影響甚鉅。微笑單車公司今在道安會報說...

YouBike 20日晚全台大當機 蔣萬安曝1999被打爆

YouBike昨晚全台系統大當機1小時，微單表示是系統商沒做壓力測試就更新；台北市長蔣萬安表示，昨天民眾因無法借還車，1...

民眾也可檢舉！北北桃YouBike違規記點 新制7月上路「最重停權2年」

YouBike違規記點2014年實施至今逾10年，但法規不完備；北北桃市府與微笑單車、專家學者討論後，參考道交條例將違規...

大直塌陷民宅東南側公辦都更模擬選配…延至7月 住戶曝未達標原因

基泰大直去年9月因施工不慎導致民宅塌陷周邊民宅也有受損，北市府針對受影響東、南側鄰地辦理公辦都更，模擬選配率達75%才得...

寶林食物中毒未採全部檢體 北市衛生局訂標準：必要時得帶走全部食材

寶林食物中毒事件造成4人死亡、2人仍住加護病房，北市曾挨批未採全部檢體，衛生局今專案報告指出，未來食物中毒個案出現死亡、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。