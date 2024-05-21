淡水橋樑老舊巡檢發現掏空 公所修復改善六座

新北市淡水區幅員遼闊，有人口集中的市中心還有河岸、海岸以及山區，包山包海就宛如一個新北市的縮影，因此淡水區公所管轄的範圍內就有127座大大小小的橋樑，區公所今年檢測出有六座橋有損壞，其中在中和里的北勢子橋不僅是橋墩損壞，河床還出現掏空清況，因此也在今年初就進行整修完畢。

中和里長王文輝表示，其實他們居民每天都會進出使用這一座橋樑，但卻不知道底下有如此嚴重的損壞狀況，還好有區公所工務課人員的用心巡檢，才能夠即時抓出問題解決，面對未來的颱風季節能夠比較放心。對此區長也說，這些橋樑有的老舊，使用數十年截，巡檢成為很重要的工作，也是確保居民通行安全的重要使命。

淡水區長巫宗仁表示，工務課同仁相當用心，每年都針對區內127座橋樑來進行巡檢工作，包括橋面，橋墩河床等等結構上的安全都是必需通過層層檢測才能夠確定安全，而目前淡水區檢測出來有六座橋樑是出現損壞，包括這一次的北勢子橋，都在今年陸續的進行修復工程，也希望藉此給市民一個安全的用路環境。