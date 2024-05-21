野柳漁港泊位不足 立委廖先翔盼啟動擴建計劃

萬里螃蟹、小捲等還產進來行銷有成，因此返鄉漁民越來越多，如此也讓野柳漁港這個天然港已不敷容納。加上若是碰上颱風天災漁船回港避風，更顯得泊位不足，因此也由立委廖先翔來的萬里漁會召開漁港擴建會議，討論野柳漁港擴建計畫，並希望能夠盡快讓漁民期盼的改、擴建計畫起動起來。

立委廖先翔指出，近年來野柳返鄉漁民越來越多，漁產量噸位數也越來越大，如此也讓野柳漁港不敷容納，因此近年來若是碰上颱風天災漁船要回港避風，泊位不足，或是風浪太大無法停靠，許多漁船都要停到基隆或是其他到港區，因此也特別邀集漁業署、市府漁業處及漁民來到萬里漁會召開漁港擴建會議，討論野柳漁港擴建計畫。

野柳保安宮前泊位因潮汐水流問題無法吸附船隻停泊，而仁和宮前內港及深水港都太小，加上還有小船停靠，大船迴轉半徑不夠，因此當地漁民都盼望能夠改建或是擴建，不過漁港不論是改建還是擴建都有一定程序，因此透過這場會議除了了解地方需求，也要來確認漁港改建與擴建的程序。

立委廖先翔說，野柳漁港屬於二級漁港，若要改、擴建應由地方政府提出可行性研究計畫，並向漁業署來爭取經費，而透過這場會議也要求盡快啟動研究計畫，希望能夠盡快讓漁民期盼的改、擴建計畫起動起來，讓漁民、漁船有更好更舒適的漁港環境。