候車更便捷 金山中正路站要設置電子站牌

金山公車中正路站，在中正路65號的這一側站牌，因為乘車資訊貼在牆面上，也沒有實體的站牌，讓想候車的民眾路過可能會因此錯過車站，為此市議員張錦豪邀集相關單位現場會勘，要增設智慧型電子站牌，讓民眾等車有清楚的標的，還可以透過電子站牌瞭解公車資訊以及還要等候的時間。

金美里長蔡龍豪說，中正路65號這戶住戶相當好，不但出借牆面貼乘車資訊還讓候車民眾到自家騎樓遮風避雨，現在可以見到公車路線資訊就貼在民宅旁的牆面上，並且也沒有實體的站牌，不仔細留意也會讓這側要等候公車的民眾有點無所適從，甚至是找不到站牌、不知道該在哪搭車，感謝議員協助增設智慧型看板，藉此來解決這個問題。

市議員張錦豪表示，中正路站兩側智慧型看板都將會裝設，不過也因為配合台電管線施工，將會到7月份才會進場施作，未來民眾將可以透過智慧型的電子站牌清楚公車資訊以及等候時間，後車方便許多。

現場也可以見到地面上有號誌桿座的痕跡，可能是之前有設站牌，卻擋到居民車輛出入的緣故才拆除，因此新增設的電子站牌也將固定在牆面上，讓候車的民眾能夠清楚乘車資訊，也不會擋到道路旁居民的出入空間。