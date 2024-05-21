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YouBike 20日晚全台大當機 蔣萬安曝1999被打爆

中央社／ 台北21日電
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照片／記者林麗玉攝影
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照片／記者林麗玉攝影

YouBike昨晚全台系統大當機1小時，微單表示是系統商沒做壓力測試就更新；台北市長蔣萬安表示，昨天民眾因無法借還車，1999被打爆，要求以後提前通知、最速恢復運作。

YouBike系統昨晚大當機，微笑單車語音客服訊息表示，因系統異常，導致YouBike2.0及電輔車無法提供租借服務；晚間約11時恢復正常。

蔣萬安今天出席道安會報，會議結尾要求微笑單車公司說明昨晚當機狀況。

微笑單車公司表示，是因系統商要把資料庫裡沒使用的索引清除以加快速度，雖然廠商有做過2週的內部測試，但並未做壓力測試，認為對上路後對系統沒影響，就沒有通知微笑單車公司，結果更新時扛不住越來越高的YouBike使用量。

微笑單車公司對造成民眾不便表示歉意，並說已加強資料庫管理權限，未來相關系統要更新、維護或異動等，廠商要先給包含壓力測試的完整內測報告，經微單同意後才能進行；更新系統等也要選凌晨的離峰時間。

蔣萬安指出，在昨晚當機事件的前一週，從輿情報告就發現即便是清晨2時至4時，市民熱線1999依然會有人反映YouBike無預警無法借還車，而昨天系統當機後，1999更是被打爆，民怨也湧入市長社群軟體。

蔣萬安表示，就算系統更新或維修要選離峰時間，也要提早公告，即便使用者少也還是有人在用；若遇突發狀況，微笑單車公司也要確保最短時間內恢復運作。

YouBike 單車 蔣萬安

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