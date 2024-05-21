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大直塌陷民宅東南側公辦都更模擬選配…延至7月 住戶曝未達標原因

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
「基泰大直」建案施工不當，造成連續壁斷裂、工地塌陷。圖／聯合報系資料照
「基泰大直」建案施工不當，造成連續壁斷裂、工地塌陷。圖／聯合報系資料照

基泰大直去年9月因施工不慎導致民宅塌陷周邊民宅也有受損，北市府針對受影響東、南側鄰地辦理公辦都更，模擬選配率達75%才得進行下一步，截至上月23日兩側選配率尚未達標，調查將延長至7月。住戶表示，房子先前受損加上近期地震頻繁，大多住戶有共識要都更，但因實際所得坪數仍有落差，盼政府能加強溝通。北市府也說，是否採公辦都更方式重建，會尊重住戶意願。

更新處指出，為讓住戶更了解更新前後權值及可選房型，都更處及住都中心今年3月30日，針對大直傾斜民宅東側、南側住戶召開估價暨模擬選配說明會，向住戶詳細說明更新前後權值及選配作業原則，並啟動模擬選配意願調查。

根據住都中心統計，截至4月23日，東側鄰地模擬選配率為74.07%（80/108戶）、南側鄰地模擬選配率為67.65%（92/136戶），部分住戶尚未繳交模擬配問卷者，表示仍希都更重建，但仍有部分住戶對於分配有意見仍在溝通。

考慮住戶意願，更新處表示，模擬選配調查期間將延長約2個月，模擬選配率達75%實施者，北市住都中心始續行公辦都更程序，最後是否採公辦都更方式重建，北市府仍會尊重住戶意願。

住在南側住戶表示，目前還有一些住戶因都更後得到坪數與現有坪數差距過大不願簽署同意書，以他的房子來舉裡原本室內面積有30坪，都更後實際得到僅有25坪，若要有停車位還需要花逾300萬購買，但上次事件發生後很多房子都有出現裂痕，加上近期地震頻繁，具有潛在危險，都更迫在眉睫，政府因加速溝通。

住戶 公辦都更 北市 大直民宅傾斜

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