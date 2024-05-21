寶林食物中毒未採全部檢體 北市衛生局訂標準：必要時得帶走全部食材

寶林食物中毒事件造成4人死亡、2人仍住加護病房，北市曾挨批未採全部檢體，衛生局今專案報告指出，未來食物中毒個案出現死亡、住加護病房、昏迷、麻痺等情形，除可採樣所有食品檢體外，也會立即要求業者停業，並要提出改善報告，必要需經過衛生局專家會議討論後才得復業。

衛生局今赴議會警政衛生委員會針對「北市食品安全問題檢討與策進」專案報告，局長陳彥元指出，上半年發生多起疑似或食品中毒事件，其中寶林登錄在案共有36案其中4人死亡，仍有2人住在加護病房，其中一案目前轉院萬芳接受肝臟移植情況穩定恢復中，另一案則在三總目前仍在觀察有器官衰竭狀況，其他都已出院。

除了寶林案外，食品藥物管理科長林冠蓁補充，包含先前王品旗下餐廳「初瓦」及「嚮辣」，共有157人通報就醫，部分個案檢體採驗出諾羅病毒，衛生局也要求業者停業，經採檢、改善後，已在6日同意復業。其他包含藏壽司、八方雲集、漢來島嶼等餐廳先前也出現疑似食物中毒，衛生局也針對分店抽查，餐廳缺失皆改善完成，目前除了寶林外，其餘店家皆正常營業。

陳彥元指出，針對近日發生食安事件，也舉行專家會議討路精進食品稽查流程，共有三大作為，包含精進檢驗量能、優化作業程序、建立專區提供民眾相關資訊及訊息，其中未來若發生食物中毒事件，只要個案出現死亡住加護病房、昏迷、麻痺、語言及吞嚥困難等情形，即可擴大採檢製造場所所使用食品、原料及相同來源食品。

陳彥元表示，未來若發生重大疑似食品中毒事件，也不限於人數達6人以上，即可要求業者停業改善，若要復業也須提出改善報告，從業人員也需完成至少4小時衛生講習，必要時衛生局也可舉行專家會議，評估能否復業。陳也提到，未來稽查人力、軟硬體部分會持續爭取補助，成立食因性疾病檢驗組，補助人力與設備共新台幣4450萬元。