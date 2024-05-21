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京華城容獎爭議 議會小組：柯文哲等3人開綠燈

中央社／ 台北21日電

台北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」昨天邀請都委會委員列席說明，召集人游淑慧指出，經查顯然是柯文哲、彭振聲和黃景茂3人為此案「開綠燈」，將請彭、黃與會說明。

台北市議會京華城專案小組昨天舉行第4次會議，並邀參與都委會3次會議的委員列席說明相關會議過程。

小組召集人游淑慧會後說明，為釐清當年京華城為何在有疑義狀況下仍送都委會審查，會中先邀請都委會委員白仁德、劉玉山和徐國成說明過程，認為京華城獲得容積獎勵的過程幾乎多已釐清。

她指出，前台北市長柯文哲於民國109年3月和議員便當會時，便口頭承諾會交辦京華城陳情案，隨後同月便專簽交辦台北市都發局，業者也在同年7月提出申請容積獎勵方案，由當時的都發局長黃景茂批可後送都委會審議。

因當年柯市府和京華城正在行政訴訟，但都委會卻未待7月訴訟結果出爐，便先於109年6月20日召開首次專家會議。游淑慧說，北市府相關承辦人員會中坦言，若非市長交辦，否則不會送都委會，將待行政訴訟結果確定再依法行政。

游淑慧直指，專案小組審視北市府所提供資料和說明，目前顯然就是柯文哲、當時的都委會主委兼台北市副市長彭振聲和黃景茂等3人，為京華城取得容獎「開綠燈」，且彭、黃2人涉案情節更多，但究竟是受柯文哲交辦行事，或是自行揣摩上意行事，目前仍有待釐清。

她說，專案小組已發函請黃景茂與會說明，另因無法聯繫上彭振聲，也請北市府協助轉送公文給彭，5月底前還將陸續邀請其他委員說明，後續專案小組調查結果有可能送監察院或檢調處理。

柯文哲 游淑慧

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