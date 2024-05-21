影／新北第六景觀橋明年底完工 民代促增攔河壩被打回票

新北市三峽舊有長福橋陪伴在地居民約30年，拆除後在地居民多有感慨，新北市長侯友宜上午前往視察新北第六座景觀橋新橋工程進度，水利局簡報表示，明年底即將完工。新北市議員林金結盼橋下施作攔河壩，避免水位不足橋下無水影響景觀；水利署十河分署表示，目前該處河川未達防洪保護標準，尚無興建攔河壩計畫。

新北市長侯友宜今視察「三峽河長福橋改建工程暨周邊環境營造」工程，目前舊橋已拆，8月將先行開放兩岸臨時人行便橋，主橋部分預計明年底完工，全案2026年7月竣工。侯友宜表示，今年4月已完成拆除舊橋，並開闢國光停車場提供94格汽車位及35格機車位，文化、民權街也增設臨時大客車停車處，讓市民未來逛街好停車。

新北水利局長宋德仁表示，改建後新長福橋將提高梁底高程、原2處落墩減少為1處、橋台配合退縮，完工後預估可增加18%通水斷面，符合三峽河防洪標準。工程總經費約9.19億元，工期825日曆天，目前工程進度為8%。

立委吳琪銘表示，長福橋是三峽鄉親共同回憶，重建雖有不捨，但未來完成改建後將為三峽的觀光注入新活泉，也是發展觀光最佳選擇；新橋設計保留原來橋體元素，結合新式橋梁安全便捷，期盼成為三峽老街新的打卡熱點。