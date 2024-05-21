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「百萬小學堂」小西瓜曾參加最後念中醫系 新北小神農華佗營6/3報名

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
暑假將至，新北衛生局與新北中醫師公會合辦小神農華佗營。圖／新北衛生局提供
暑假將至，新北衛生局與新北中醫師公會合辦小神農華佗營。圖／新北衛生局提供

暑假將至，新北衛生局與新北中醫師公會合辦小神農華佗營，將於8月4日舉辦一日營，共60位名額，設籍新北市各公私立國小3至5年級學童可抓緊報名。現場也邀請因電視節目「百萬小學堂」走紅的小西瓜廖書嫻，曾參加華佗營因而對中醫感興趣，今年也已從長庚大學中醫系畢業。

新北衛生局長陳潤秋說，小神農華佗營今年突破以往，首次移師中華穀類食品工業技術研究所舉辦，除有中醫師親自教導香草茶DIY、針灸術、八段錦及穴位保健闖關遊戲外，也藉由藥食兩用中藥材，融入榖研所特色烘培課程團體活動，6月3日起家長可至衛生局官網報名。

新北中醫師公會理事長陳建輝指出，小神農華佗營結合藥材讓學童親手操作，早上讓孩子烘培、中午就能吃到自己做出的餐點，比如枸杞桂圓蛋糕杯、百合培根義大利麵等，並提及小西瓜也是參加完營隊後對中醫感興趣，進而唸中醫。

衛生局說，華佗營一日營活動包含餐費、材料及保險，全部免費，不僅能讓孩子玩得開心、家長更放心。華佗營每年開放網路報名隨即秒殺，採線上申請，6月3日上午9點至6月21日下午5點開放網路填表，並由電腦隨機抽籤，錄取名單將在6月26日中午12點公布於衛生局官網。

暑假將至，新北衛生局與新北中醫師公會合辦小神農華佗營，現場也邀請因電視節目「百萬小學堂」走紅的小西瓜廖書嫻（右二）。記者劉懿萱／攝影
暑假將至，新北衛生局與新北中醫師公會合辦小神農華佗營，現場也邀請因電視節目「百萬小學堂」走紅的小西瓜廖書嫻（右二）。記者劉懿萱／攝影
暑假將至，新北衛生局與新北中醫師公會合辦小神農華佗營。記者劉懿萱／攝影
暑假將至，新北衛生局與新北中醫師公會合辦小神農華佗營。記者劉懿萱／攝影

中醫 衛生局

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