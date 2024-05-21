解除碳焦慮 新北推企業淨零手冊估算碳排量

因應淨零轉型，新北經發局推出「企業淨零轉型健檢指引手冊」，除讓企業掌握碳管理知識，還提供自我評量工具，輕鬆估算出碳排放量，有助企業解除碳焦慮，強化淨零體質。

新北市經濟發展局今天發布新聞稿指出，為協助企業因應全球淨零浪潮，推出由地方政府設計出版的「企業淨零轉型健檢指引手冊」，讓企業能掌握必備的碳管理知識。

手冊中也以簡明易懂的趣味圖文，逐步教學企業運用碳估算工具，輕鬆地自我評量及健檢企業碳排放量，檢測後更有專屬健檢配方可參考，還集結政府相關單位的減碳保健資訊與資源，希望能助攻企業強化淨零體質，輕鬆減碳零焦慮。

經發局長何怡明表示，為減輕企業在淨零減碳時程上的壓力，經發局去年以「減碳四部曲」推動碳關懷與碳輔導，提供多元減碳解方，今年再推出碳健檢行動診所、淨零碳示範場域推廣補助、太陽光電系統補助、綠色媒合會、店面節能設計指引手冊及企業淨零轉型健檢指引手冊，引導企業踏上永續經營之路，盼業者在「碳」轉型過程中穩健又順暢。

經發局說，這本淨零（減碳）手冊，將艱澀難懂的專有名詞，直接轉化成淺顯易懂的圖文，整理成4大內容區塊，先從「碳管理衛教室」章節提供給企業基礎必備的入門知識；再藉由「碳排健康檢查」引導企業釐清自身淨零潮流定位，並效仿傳統依時節食補概念，提供8大「碳轉型」保健配方，建議因應策略。

接著透過「碳排健康體操」章節，連結線上網站提供碳排估算操作教學，協助企業認識自身溫室氣體排放情形；最後的「減碳保健手冊」則進一步結合政府資源，為企業一次補足資源缺口，透過公私協力邁向淨零轉型目標。