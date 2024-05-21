快訊

台中捷運爆攻擊案！男子持刀砍人4人受傷 現場畫面曝光

超會記仇3生肖！虎加倍奉還、牛恨一輩子、「這生肖」最可怕來陰的

橫跨半個基隆！殺人未遂犯醫院逃脫路徑全曝光 搭公車逃往八斗子瑞芳

解除碳焦慮 新北推企業淨零手冊估算碳排量

中央社／ 新北21日電

因應淨零轉型，新北經發局推出「企業淨零轉型健檢指引手冊」，除讓企業掌握碳管理知識，還提供自我評量工具，輕鬆估算出碳排放量，有助企業解除碳焦慮，強化淨零體質。

新北市經濟發展局今天發布新聞稿指出，為協助企業因應全球淨零浪潮，推出由地方政府設計出版的「企業淨零轉型健檢指引手冊」，讓企業能掌握必備的碳管理知識。

手冊中也以簡明易懂的趣味圖文，逐步教學企業運用碳估算工具，輕鬆地自我評量及健檢企業碳排放量，檢測後更有專屬健檢配方可參考，還集結政府相關單位的減碳保健資訊與資源，希望能助攻企業強化淨零體質，輕鬆減碳零焦慮。

經發局長何怡明表示，為減輕企業在淨零減碳時程上的壓力，經發局去年以「減碳四部曲」推動碳關懷與碳輔導，提供多元減碳解方，今年再推出碳健檢行動診所、淨零碳示範場域推廣補助、太陽光電系統補助、綠色媒合會、店面節能設計指引手冊及企業淨零轉型健檢指引手冊，引導企業踏上永續經營之路，盼業者在「碳」轉型過程中穩健又順暢。

經發局說，這本淨零（減碳）手冊，將艱澀難懂的專有名詞，直接轉化成淺顯易懂的圖文，整理成4大內容區塊，先從「碳管理衛教室」章節提供給企業基礎必備的入門知識；再藉由「碳排健康檢查」引導企業釐清自身淨零潮流定位，並效仿傳統依時節食補概念，提供8大「碳轉型」保健配方，建議因應策略。

接著透過「碳排健康體操」章節，連結線上網站提供碳排估算操作教學，協助企業認識自身溫室氣體排放情形；最後的「減碳保健手冊」則進一步結合政府資源，為企業一次補足資源缺口，透過公私協力邁向淨零轉型目標。

健檢 減碳

延伸閱讀

宜蘭豪雨特報 北海岸、新北山區及澎湖有局部大雨

凱基證券多元行動響應永續 結合公益走出減碳生活

新北平溪嶺腳社區道路終改善 仿紅磚鋪面安全又耐用

交通檢舉項目縮減 新北警籲：可報案取締開罰

相關新聞

板橋民族路改善道路鋪面 銑鋪工程將有兩天夜間交管

新北板橋民族路及民權路都是重要幹道路口，不過因為路面已經老舊，新北養工處將辦理往板橋方向道路銑鋪工程，22、23日晚間1...

大直傾斜民宅東、南側鄰地公辦都更 延長模擬選配調查

台北市政府以公辦都更專案協助大直傾斜民宅東側及南側鄰地更新重建，於今年3月啟動模擬選配作業，截至4月23日止東側、南側模...

北市逾5萬隻犬貓未絕育 9年僅罰84件

據統計，台北市16萬隻，其中未絕育犬貓高達5.7萬隻，占登記數的36%，即使市府提供補助，但也僅28%飼主申請。議員也發...

違者最高罰1萬 信義區香堤廣場 下月擴大禁菸區

打造戶外無菸環境，北市信義區「香堤廣場」下月起，將擴大禁菸範圍，除松壽廣場及松高路、松壽路及松高路20巷所圍區域外，更納...

蔣萬安友美和中 雙城論壇後訪美

新總統賴清德昨就職，開啟未來4年政治新局，被看好未來有機會角逐大位的台北市長蔣萬安，近期也動作頻頻。上周出訪日本，9月還...

京華城案 彭振聲、黃景茂遭疑開綠燈

北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」昨開會，釐清京華城非都更案，為何能進入都委會討論。召集人游淑慧說，當時科長坦言，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。