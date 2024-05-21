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板橋民族路改善道路鋪面 銑鋪工程將有兩天夜間交管

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
為提升板橋區民族路從273巷口至民權路之間道路鋪面品質，新北養工處將於5月22日、23日夜間施作往板橋道路銑鋪工程。圖／新北工務局提供
為提升板橋區民族路從273巷口至民權路之間道路鋪面品質，新北養工處將於5月22日、23日夜間施作往板橋道路銑鋪工程。圖／新北工務局提供

新北板橋民族路及民權路都是重要幹道路口，不過因為路面已經老舊，新北養工處將辦理往板橋方向道路銑鋪工程，22、23日晚間10時至隔天清晨6時實施彈性交維，民眾須配合現場告示引導。

養工處指出，板橋區民族路是連接板橋區與中和區的重要道路，車流量十分龐大，為達到提升路面使用年限，同時降低日後維護頻率，這次鋪面銑鋪工程採用較粗的級配材料，以提供足夠的材料強度。

養工處說明，這次工程工期2天，將分階段封閉板橋區民族路往板橋方向車道。5月22日晚上10時至翌日清晨0時封閉民族路（273巷口至129巷口）車道；5月23日清晨0時至6時，民族路封閉範圍將延伸至公車「民族區運路口站」前，請用路人皆依照告示牌由對向調撥車道通行。

另外，5月23日晚上10時至翌日清晨0時，將封閉民族路129巷口至區運路口的車道；5月24日清晨0時至清晨6時，將封閉民族路129巷口至民權路的車道，請民眾改由對向調撥車道通行。

養工處補充，5月22日晚上10時至翌日清晨0時，公車將不停靠「國泰街口站」及「電信訓練所站」，但在287巷口增設公車臨時停靠站；5月23日晚上10時至翌日清晨0時，公車將不停靠「民族區運路口站」，並於129巷口增設公車臨時停靠站，屆時請民眾依照義交人員引導上下車。

公車 新北 車道

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