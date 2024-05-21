保障外送員 雙北研議勞務契約

新北前年公告新北市外送平台業者管理自治條例，希望保障外送員、消費者權益，也強化平台管理，市議員黃淑君發現，自治條例上路2年多幾乎沒開罰紀錄，形同虛設。近期傳出兩大外送平台將合併，恐衝擊外送產業生態，議員要求新北比照北市訂定外送平台勞務契約示範條款，保障勞權與消費者權益，勞工局長陳瑞嘉允諾將與北市合作，在2個月內完成研議，訂定相關勞務契約。

勞工局表示，富胖達公司去年3月發生外送員受傷案，未在知悉後8小時內通報，已依自治條例規定裁處3萬元罰鍰，今年也會以每半年1次頻率對外送平台實施聯合稽查。

黃淑君說，foodpadan研議要跟Uber eat合併，恐衝擊現有外送人員收入，進而變相影響商品價格，過去外送平台也曾片面要求收取平台費用、降低外送人員報酬，自治條例卻無法管。Uber eat公司就設籍在新市，應比照台北市共同捍衛新北市外送人員權益，同時向外送平台提送相關管理建議。

外送平台業者強調，會多方研擬，讓外送員在彈性接單、保障權益及產業永續間取得平衡。一名外送人員說，Uber Eats沒有區域限制，未來接單區域不能自由選擇，從基隆跑到桃園都是有可能的。有外送員說，接單報酬曾經一件上百元，降到目前剩30元，若一家獨大，可能被砍到更低。

全國外送產業工會顧問李昶志憂心，兩大平台合併，除外送員權益受衝擊，最大問題是一家獨大讓消費者權益受損，店家可能沒得跟平台談，最後只能將費用轉嫁給消費者；這不是只有地方政府問題，應從中央立法，才能捍衛外送員、消費者權益。