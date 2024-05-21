中和安邦社宅下半年招租 預估秒殺

新北市中和安邦青年社宅月底即將完工，市長侯友宜昨視察社宅，笑稱看到租金「嚇一跳」，預料推出將秒殺。城鄉局說，中和安邦社宅規畫632戶，依所得、弱勢身分將租金分級，一房型5100元起，二房型9700元、三房約1萬3400元，將提送住宅諮詢審議委員會審議，預計下半年招租。

中和安邦社宅為地上24層、地下3層，規畫632戶，一房型331戶、二房型172戶、三房型129戶，工程經費約25.3億。侯友宜說，社宅有公益空間如創客中心、日照中心、身障者日照中心、公托中心，機能健全。

新北市中和安邦青年社宅5月底即將完工，新北市長侯友宜昨視察，對媲美五星級飯店的衛浴設施讚不絕口（圖）。記者侯永全／攝影 城鄉局指出，中和安邦社宅適用租金分級新制，依申請人所得及是否符合弱勢身分，分為4階。一房型最低月租5100元、二房型9700元、三房約1萬3400元，將由新北住都中心招租。

城鄉局說，新北興辦社宅破1.1萬戶，蘆洲光華段、三重三重段、淡水海天段皆已決標，預計今年底明年初開工，新泰塭仔圳社福用地完成先期規畫，將持續盤點土地蓋社宅。另，中和盛昌段、新店復興段、三重富貴段、土城板院段等4處基地推動中，可再增1800戶社宅。

此外，市府陸續在整體開發區畫設社福用地，包括新店十四張站B單元、F單元、蘆南、蘆北、土城暫緩發展區、中和灰磘等6處，估可再興辦7100戶社宅。

住商不動產中和店長丁崑庭說，中和區連城路一帶有環狀線中和站、美式賣場、大潤發等機能，附近中古屋套房行情租金約1萬8千元，二房2萬元起跳、3房約3萬元，社宅租金是當地行情的三分之一，距遠東科學園區又近，預估招租會很搶手。