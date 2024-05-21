土城三捷交會處 人行道殘破不堪

新北土城區中央路位於「三捷交會」處，人行道普遍淨寬不足、鋪面老舊破損。工務局與土城區公所合作改善，盼讓主幹道煥然一新，也營造友善環境。市長侯友宜昨視察指，立院日前三讀通過「行人交通安全設施條例」，規範中央及地方政府須訂定行人交通安全設施推動及改善計畫，新北持續建構安全無礙的通行環境，如今中央立法，市府將與中央攜手，全面改善通行環境。

土城區開發早，不少人行道殘破不堪，布滿電桿等障礙物，對輪椅族、行人不友善，更以車行思維為主，其中中央路位於捷運板南線、三鶯線、土城樹林線路線交會處，人流、車流大，卻缺乏行人庇護島，當地永寧里長周清芳等人透過民代反映，希望徹底改善。

議員江怡臻說，她是2名幼子的媽媽，對環境是否友善特別有感。議員林金結建議，有些左轉路口需重新思考有無設置左轉道必要性。

工務局表示，養工處與土城區公所自2020年起，優先改造捷運沿線與學校周邊人行道，向內政部國土署爭取13條「提升道路品質計畫」經費補助，獲核定1.7億元，市府自籌2.1億元，總計約3.8億元，正陸續施工中，拚2025年11月前完工。

工務局長祝惠美說，土城中央路初步已移除25支電桿、遷移1座台電高架電箱，新設2處行人庇護島及路燈。養工處長簡必琦補充，推動過程最困難還是經費要到位，在經費有限下，以捷運、車站、校園周邊為優先，類省道公路也是重點，正在施工中的汐止區康寧街就是代表案例。