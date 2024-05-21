京華城案 彭振聲、黃景茂遭疑開綠燈

北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」昨開會，釐清京華城非都更案，為何能進入都委會討論。召集人游淑慧說，當時科長坦言，若非市長室交辦，案件不會進都委會；小組成員認為，看起來就是柯文哲、前副市長彭振聲和都發局前局長黃景茂3人開綠燈，彭、黃開綠燈又比柯多。小組昨也發函黃景茂、彭振聲，出席會議說明決策過程。

調查小組昨邀請當時官員和都委會委員白仁德、劉玉山、徐國成說明。游淑慧說，京華城有2次案子進到都委會，包括2020年3月17日陳情信3項訴求，在第765次都委會議討論；同年7月13日京華城行政訴訟輸了，改提「容積獎勵」，在第768次都委會議討論，當時業務科坦承，如果沒有透過市長室交辦，不會進都委會。

游說，因京華城不適用於都更條例，2018年都委會遭駁回，為何2020年6月20日都發局還要幫忙開專家學者會議？過程中委員大力反對在訴訟中討論京華城案，並質疑適法性，但7月3日京華城提方案4到市府，仍朝「容積獎勵」。

游說，方案4最初只1頁，黃景茂7月7日簽核提送都委會，替京華城開綠燈，但第768次都委會中沒細部計畫內容，委員無從討論，直到9月京華城才送細部計畫，等同讓廠商先卡位再補資料，內容也不符合都更條例。

游淑慧質疑，到底是柯交辦，下面的人知道市長態度而開綠燈，或柯被蒙鼓裡，認為公文經把關過直接核章，目前無法判斷。調查小組希望約訪彭振聲、黃景茂，昨發函通知黃，彭則因聯絡不到人，請市府協助轉發。

對於調查小組質疑，現任國家住都中心執行長黃景茂說，都委會可討論「研議」與「審議」2種案件，京華城案屬前者，了解專家學者看法，都發局作為參考。

至於是否會赴議會說明？黃說，還沒收到通知，但應該會出席。