聽新聞
test
0:00 / 0:00

違者最高罰1萬 信義區香堤廣場 下月擴大禁菸區

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市信義區「香堤廣場」6月起將擴大禁菸範圍，除松壽廣場及松高路、松壽路及松高路20巷所圍區域外，將納入周邊人行道，違者最高可開罰1萬元。本報資料照片
北市信義區「香堤廣場」6月起將擴大禁菸範圍，除松壽廣場及松高路、松壽路及松高路20巷所圍區域外，將納入周邊人行道，違者最高可開罰1萬元。本報資料照片

打造戶外無菸環境，北市信義區「香堤廣場」下月起，將擴大禁菸範圍，除松壽廣場及松高路、松壽路及松高路20巷所圍區域外，更納入周邊人行道，違者最高可開罰1萬元。健康管理科長林雪蘭表示，會持續擴大禁菸區，也會研議與店家或連鎖速食店合作。

從4月1日起，北市衛生局也已針對7-11、全家、萊爾富、OK、美聯社共5間連鎖超商，以及星巴克、路易莎、伯朗、丹堤、怡客、西雅圖、cama café、彼得好咖啡等9家咖啡連鎖店，位於北市境內1樓門市前庇廊範圍全面禁菸，違反規定者可處2000到1萬元罰鍰，目前尚未有裁罰案例。

林雪蘭表示，以前公告禁菸處僅有騎樓，但有便利商店沒有騎樓，如遇民眾陳情，只能勸導不能開罰，納入庇廊後，只要是建築物地面層外牆面至道路境界線間空間，上方有遮蔽物覆蓋，都算在禁菸範圍。

林表示，未來還會持續擴大禁菸區、或與更多店家合作，包含連鎖速食店有很多分店，會研議納入規畫，但若要公告戶外禁菸場所，商家也有責任自主管理，協助環境維護，因此需要產權明確且商家同意，若沒取得共識就不適合逕行公告。

北市 咖啡 禁菸

延伸閱讀

信義區兩男腹部遭刺！臟器外露急救…警逮酒醉犯嫌移送

信義區香提廣場禁菸範圍6月擴大 違規最高挨罰1萬元

北市香堤廣場禁菸區擴大 超商、咖啡店庇廊納管

欠車貸63萬未還搶車！37歲男把車從五股開到信義區落網 警帶回調查釐清

相關新聞

蔣萬安、盧秀燕競合？ 藍白看法分歧

台北市長蔣萬安9月將訪美，民眾黨議員陳宥丞分析，台中市長盧秀燕與蔣萬安之間未來會有許多政治上的曝光與競合，出訪會面層級也...

北市逾5萬隻犬貓未絕育 9年僅罰84件

據統計，台北市16萬隻，其中未絕育犬貓高達5.7萬隻，占登記數的36%，即使市府提供補助，但也僅28%飼主申請。議員也發...

違者最高罰1萬 信義區香堤廣場 下月擴大禁菸區

打造戶外無菸環境，北市信義區「香堤廣場」下月起，將擴大禁菸範圍，除松壽廣場及松高路、松壽路及松高路20巷所圍區域外，更納...

蔣萬安友美和中 雙城論壇後訪美

新總統賴清德昨就職，開啟未來4年政治新局，被看好未來有機會角逐大位的台北市長蔣萬安，近期也動作頻頻。上周出訪日本，9月還...

京華城案 彭振聲、黃景茂遭疑開綠燈

北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」昨開會，釐清京華城非都更案，為何能進入都委會討論。召集人游淑慧說，當時科長坦言，...

土城三捷交會處 人行道殘破不堪

新北土城區中央路位於「三捷交會」處，人行道普遍淨寬不足、鋪面老舊破損。工務局與土城區公所合作改善，盼讓主幹道煥然一新，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。