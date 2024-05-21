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違者最高罰1萬 信義區香堤廣場 下月擴大禁菸區
打造戶外無菸環境，北市信義區「香堤廣場」下月起，將擴大禁菸範圍，除松壽廣場及松高路、松壽路及松高路20巷所圍區域外，更納入周邊人行道，違者最高可開罰1萬元。健康管理科長林雪蘭表示，會持續擴大禁菸區，也會研議與店家或連鎖速食店合作。
從4月1日起，北市衛生局也已針對7-11、全家、萊爾富、OK、美聯社共5間連鎖超商，以及星巴克、路易莎、伯朗、丹堤、怡客、西雅圖、cama café、彼得好咖啡等9家咖啡連鎖店，位於北市境內1樓門市前庇廊範圍全面禁菸，違反規定者可處2000到1萬元罰鍰，目前尚未有裁罰案例。
林雪蘭表示，以前公告禁菸處僅有騎樓，但有便利商店沒有騎樓，如遇民眾陳情，只能勸導不能開罰，納入庇廊後，只要是建築物地面層外牆面至道路境界線間空間，上方有遮蔽物覆蓋，都算在禁菸範圍。
林表示，未來還會持續擴大禁菸區、或與更多店家合作，包含連鎖速食店有很多分店，會研議納入規畫，但若要公告戶外禁菸場所，商家也有責任自主管理，協助環境維護，因此需要產權明確且商家同意，若沒取得共識就不適合逕行公告。
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