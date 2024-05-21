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北市逾5萬隻犬貓未絕育 9年僅罰84件

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

據統計，台北市16萬隻，其中未絕育犬貓高達5.7萬隻，占登記數的36%，即使市府提供補助，但也僅28%飼主申請。議員也發現，市府每年發簡訊提醒飼主，但成效有待加強，儘管有罰則，也因查緝困難只開罰84件，平均每年9件，罰金共536萬。動保處長陳英豪說，會研議其他方式提醒飼主幫寵物絕育。

為預防寵物遭棄養並顧及健康，「動保法」規範飼養寵物須絕育，若未為寵物絕育且未申報及提出繁殖管理說明，可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。另，為了鼓勵寵物絕育，市府每年平均也編列500多萬預算，補助公犬貓絕育每隻800元，母犬貓每隻1500元。

但議員汪志冰發現，動保法自2015年增訂罰則後至2023年，北市未絕育犬貓數9年累計有5萬7603隻，將近4成；市府提供絕育補助，但來申請的僅4萬4115隻犬貓，僅占登記數28%。

汪提到，動保處雖然會以簡訊提醒未絕育寵物的飼主，共發送約16萬3千多則，或是以書面提醒4.4萬隻未絕育寵物飼主，每位共提醒約4次，但是效果有限，9年來北市也只開罰84件，實際開罰率僅0.2%，更僅有24件如實繳納約156萬元罰金，政策推動成效不彰。

陳英豪回應，寵物未做絕育，會先提醒趕快改善，屢勸不聽才會開罰，至於北市的裁罰率已是全國最高。

陳英豪提到，市府每年會編列固定絕育補助經費，約僅4分之1的民眾申請，多數的飼主因寵物年紀小沒有絕育，但約半年、一年後，也會帶去醫院做絕育手術，對於未絕育的寵物飼主，除了發簡訊以外，也會思考用其他方式提醒。

動保法 北市 寵物

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