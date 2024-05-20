機車行駛人行道好危險 淡水護童要科技執法

機車行駛在人行道上，剛放學的國小學童，是險象環生，新北市淡水區新市二路二段，淡海國小前方的社區有一塊人行道與自行車道的公共空間，特別是在國小上下課時間，常常有機車違規行駛，甚至還發生車禍相當危險，因此新北市議員鄭宇恩、崁頂里長吳庭岳與相關單位會勘，將會設置科技執法來防範。

里長吳庭岳表示，這一處的社區行人進出頻繁，但機車騎士也常常因為貪圖方便，為了避開等紅綠燈，就騎上了人行道或是自行車道，而且車速也不慢，常常造成行人處在危險當中。對此新北市議員邀請淡水警分局來到現場會勘，將會設置科技執法鏡頭。

市議員鄭宇恩表示，主要是在淡海國小上下課時間，學童常常會與機車交織的狀況發生，但在經過宣導還是一樣的情況發生，因此為了維護國小學童的行路安全，設置科技執法，來防止機車騎上人行道，也呼籲用路人要守法，違規收罰單事小，要是發生意外造成傷害可就得不償失。