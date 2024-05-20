新北平溪嶺腳社區道路終改善 仿紅磚鋪面安全又耐用

平溪區嶺腳社區的道路鋪面，是採用較有特色的紅磚鋪面，將社區充滿懷舊氛圍，只是紅磚長期因氣候因素容易濕滑，用路人安全堪慮，因此，平溪區公所也進行改善，現在使用仿紅磚的造型，但材質更安全耐用，也讓地方都很滿意。

平溪區區長李天民說，此次嶺腳社區道路改善長度約四百公尺，原先的紅磚因天氣潮濕多雨，已經長青苔，雖然有清理但還是不及生長的速度，常造成用路人因濕滑跌倒，這次用混凝土加紅色顏料，在進行押花，打造跟紅磚一樣的效果，但安全性更有保障。

嶺腳里里長陳銘哲表示，以往一年都需要進行三到四次的高壓水柱來清洗地面，但還是因為多雨的天氣容易濕滑，感謝平溪區公所進行改善，希望未來能提供用路人更安全的道路品質。