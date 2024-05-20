新北平溪嶺腳社區道路終改善 仿紅磚鋪面安全又耐用

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區嶺腳社區的道路鋪面現在使用仿紅磚的造型，但材質更安全耐用，也讓地方都很滿意。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區嶺腳社區的道路鋪面現在使用仿紅磚的造型，但材質更安全耐用，也讓地方都很滿意。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區嶺腳社區的道路鋪面，是採用較有特色的紅磚鋪面，將社區充滿懷舊氛圍，只是紅磚長期因氣候因素容易濕滑，用路人安全堪慮，因此，平溪區公所也進行改善，現在使用仿紅磚的造型，但材質更安全耐用，也讓地方都很滿意。

平溪區區長李天民說，此次嶺腳社區道路改善長度約四百公尺，原先的紅磚因天氣潮濕多雨，已經長青苔，雖然有清理但還是不及生長的速度，常造成用路人因濕滑跌倒，這次用混凝土加紅色顏料，在進行押花，打造跟紅磚一樣的效果，但安全性更有保障。

嶺腳里里長陳銘哲表示，以往一年都需要進行三到四次的高壓水柱來清洗地面，但還是因為多雨的天氣容易濕滑，感謝平溪區公所進行改善，希望未來能提供用路人更安全的道路品質。

平溪

延伸閱讀

身體不適+不熟路況！新北消防員開勘災車過頭到宜蘭 自撞山壁送醫

不講還以為是哪個女大生！朴信惠「0偽裝甜笑現身平溪」 34歲逆天童顏太誇張

BL劇男星爆出熱戀啦啦隊成員 張瀚元曝光下一步新計畫

新北市珠蔥正當季 開啟「Fun鬆蔥電」小旅行

相關新聞

一床難求！急診室60人等嘸床 新北衛生局：護理人力不足開不了床

近日包括腸病毒、流感等病毒肆虐，各大醫療院所人滿為患，新北市議員林金結今天下午質詢指出，他選區內的土城醫院、恩主公醫院一...

5.7萬隻犬貓未做絕育 北市9年僅開罰84件遭指「成效不彰」

為預防寵物遭到棄養並顧及健康，「動保法」規範飼養寵物須絕育，北市也提供補助鼓勵飼主盡快帶寵物絕育，否則開罰。議員發現，罰...

新北交通違規民眾這2種檢舉最多！一年52萬件 修法後都取消

道路交通管理處罰條例部分條文修正案5月14日於立院三讀通過，日後僅保留騎機車未依規定戴安全帽、不依順行方向臨時停車、占用...

完工2年卻有5缺失...議員批活動中心「使用率低」 新北市府：盡速改善

民進黨新北市議員卓冠廷今在議會質詢新北活動中心新建和改善工程議題，其中土城區清水活動中心當年花了2千萬興建，2022年市...

交通檢舉項目縮減 新北警籲：可報案取締開罰

「道路交通管理處罰條例」部分條文日前修正，縮減民眾檢舉項目，新北警局表示，經統計，檢舉量居1、2名案件都列入縮減項目，總...

外送員保障低 新北議員促市府訂外送平台勞務契約

新北市2022年公告發布新北市外送平台業者管理自治條例，希望保障外送員、消費者權益與平台管理，但新北市議員黃淑君發現，條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。