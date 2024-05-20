瑞芳猴硐「貓橋」封橋修繕 往返貓村要改走便橋

新北市瑞芳區猴硐「貓橋」是當地居民及遊客往返光復里車頭頂聚落（貓村）的重要通道，啟用迄今已達10年，受當地潮濕氣候影響，「貓橋」部分構件出現鏽蝕及脫落情形，考量居民及遊客通行安全，將進行封橋修繕，預計10月底開放通行，請通行民眾改走「貓橋」旁臨時便橋。

鄰近猴硐火車站的猴硐貓村，過往唯一聯外通道猴硐火車站陸橋破舊鏽蝕，新北市政府在102年改建為造型獨特、全國第一座人貓共用的「貓橋」，長60公尺，「貓頭」在園區願景館端，上有兩只耳朵；「貓尾」在猴硐貓村端，「貓橋」內有不僅有貓足跡、插畫，還設計專供貓咪通行、跳躍的跳台外，也參考當地居民建議，融入當地煤礦及隧道意象，打造出造型獨特的「貓橋」，更為猴硐地區增添觀光旅遊特色。

市議員林裔綺說，受到當地潮溼氣候影響，「貓橋」部分構件出現鏽蝕、損壞情形。考量遊客安全及旅遊環境的品質維護，將補強「貓橋」橋體結構、更新鋼梁與烤漆鋁板及其餘構件除鏽油漆，預計今年10月底開放通行，目前有提供臨時便橋供民眾通行，請多加利用。

「貓橋」旁設置臨時便橋，便橋上設置許多貼心設計，如兩側採自然通風並保留觀賞景色網狀窗、地面鋪設防滑地墊、設置照明設施，並採以無階梯式友善通行空間，周邊也設有便橋指引標示以引導民眾通行。

光復里里長周晉億表示，貓橋的修繕不只是當地居民受到影響，現在平假日也有大批遊客湧入，現在就需要倚賴便橋讓民眾通行，也期待貓橋完成修繕後的新面貌。