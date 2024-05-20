不與高壓電塔為鄰 汐止康詩丹郡社區拆除電纜

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
立委廖先翔就到汐止區康詩丹郡社區關心台電拆除社區電纜線路的作業情形。 圖／觀天下有線電視提供
立委廖先翔就到汐止區康詩丹郡社區關心台電拆除社區電纜線路的作業情形。 圖／觀天下有線電視提供

為了環境美化，還給居民美麗的天際線，橫科地區從10多年開始規畫進行電纜下地和高壓電塔拆除作業，立法委員廖先翔聽到民眾的心聲，上任以來督促台電進行相關工程，今(20)日立委廖先翔就到康詩丹郡社區關心台電拆除社區電纜線路的作業情形。

汐止的康詩丹郡社區附近共有3座高壓電塔，今天同時開始進行纜線拆除作業，完成後也將進行高壓電塔的拆除作業，預計至今年年底將拆除總計14座的高壓電塔，電纜下地設置也大致完成，完工後提供民眾更安全舒適的環境。

立委廖先翔表示，大橫科地區的電纜地下化工程從10多年前就開始規劃了，目前相關的下地纜線已經布置的差不多了，所以電塔陸續下地中，目前工程已經接近尾聲，預計今年會有14座電塔完成拆除，這一階段的電纜下地工程告一段落後，汐止其他地區的高壓電塔電纜下地工程，後續也將在立法院持續爭取，啟動新一輪的電塔下地計畫。

康詩丹郡社區主委張志源表示，社區周邊的高壓電塔拆除是居民30幾年的期待，終於今天能落實了，感謝歷屆民意代表的用心，讓這件事情能夠完成，也感謝台電的努力，讓社區居民能夠安心。

台電 廖先翔 汐止

延伸閱讀

太平島椰子水鹹鹹的 賴士葆：一路無紛擾 遺憾蔡英文未登島

影／考察太平島戰備操演 10立委搭乘C-130H順利起飛

解決車子久佔 汐止保長路標線調整增youbike站

汐止湖光里慶祝母親節 媽媽唱歌按摩輕鬆一下

相關新聞

一床難求！急診室60人等嘸床 新北衛生局：護理人力不足開不了床

近日包括腸病毒、流感等病毒肆虐，各大醫療院所人滿為患，新北市議員林金結今天下午質詢指出，他選區內的土城醫院、恩主公醫院一...

5.7萬隻犬貓未做絕育 北市9年僅開罰84件遭指「成效不彰」

為預防寵物遭到棄養並顧及健康，「動保法」規範飼養寵物須絕育，北市也提供補助鼓勵飼主盡快帶寵物絕育，否則開罰。議員發現，罰...

新北交通違規民眾這2種檢舉最多！一年52萬件 修法後都取消

道路交通管理處罰條例部分條文修正案5月14日於立院三讀通過，日後僅保留騎機車未依規定戴安全帽、不依順行方向臨時停車、占用...

完工2年卻有5缺失...議員批活動中心「使用率低」 新北市府：盡速改善

民進黨新北市議員卓冠廷今在議會質詢新北活動中心新建和改善工程議題，其中土城區清水活動中心當年花了2千萬興建，2022年市...

交通檢舉項目縮減 新北警籲：可報案取締開罰

「道路交通管理處罰條例」部分條文日前修正，縮減民眾檢舉項目，新北警局表示，經統計，檢舉量居1、2名案件都列入縮減項目，總...

外送員保障低 新北議員促市府訂外送平台勞務契約

新北市2022年公告發布新北市外送平台業者管理自治條例，希望保障外送員、消費者權益與平台管理，但新北市議員黃淑君發現，條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。