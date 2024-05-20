不與高壓電塔為鄰 汐止康詩丹郡社區拆除電纜

為了環境美化，還給居民美麗的天際線，橫科地區從10多年開始規畫進行電纜下地和高壓電塔拆除作業，立法委員廖先翔聽到民眾的心聲，上任以來督促台電進行相關工程，今(20)日立委廖先翔就到康詩丹郡社區關心台電拆除社區電纜線路的作業情形。

汐止的康詩丹郡社區附近共有3座高壓電塔，今天同時開始進行纜線拆除作業，完成後也將進行高壓電塔的拆除作業，預計至今年年底將拆除總計14座的高壓電塔，電纜下地設置也大致完成，完工後提供民眾更安全舒適的環境。

立委廖先翔表示，大橫科地區的電纜地下化工程從10多年前就開始規劃了，目前相關的下地纜線已經布置的差不多了，所以電塔陸續下地中，目前工程已經接近尾聲，預計今年會有14座電塔完成拆除，這一階段的電纜下地工程告一段落後，汐止其他地區的高壓電塔電纜下地工程，後續也將在立法院持續爭取，啟動新一輪的電塔下地計畫。

康詩丹郡社區主委張志源表示，社區周邊的高壓電塔拆除是居民30幾年的期待，終於今天能落實了，感謝歷屆民意代表的用心，讓這件事情能夠完成，也感謝台電的努力，讓社區居民能夠安心。