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5.7萬隻犬貓未做絕育 北市9年僅開罰84件遭指「成效不彰」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
為預防寵物遭到棄養並顧及健康，「動保法」規範飼養寵物須絕育，北市也提供補助鼓勵飼主盡快帶寵物絕育，否則開罰，但罰則上路9年來，未絕育累計仍有5.7萬隻，但實際開罰件數僅84件。記者鍾維軒／攝影
為預防寵物遭到棄養並顧及健康，「動保法」規範飼養寵物須絕育，北市也提供補助鼓勵飼主盡快帶寵物絕育，否則開罰，但罰則上路9年來，未絕育累計仍有5.7萬隻，但實際開罰件數僅84件。記者鍾維軒／攝影

為預防寵物遭到棄養並顧及健康，「動保法」規範飼養寵物須絕育，北市也提供補助鼓勵飼主盡快帶寵物絕育，否則開罰。議員發現，罰則上路9年來累計登記犬貓有16萬隻，其中未絕育仍有5.7萬隻。但實際開罰件數僅84件，主動繳納者僅24件，政策效果有限。動保處坦言，會以勸導為主，屢勸不改才開罰，有些飼主帶寵物做完絕育會忘記登記，未來也會加強宣導提醒。

依「動保法」規範，未為寵物絕育且未申報及提出繁殖管理說明，或未申報繁殖需求而繁殖寵物，可處5萬元以上25萬元以下罰鍰，北市為鼓勵飼主為寵物絕育避免受罰，平均每年編列5百多萬預算提供補助，最新補助金額公犬、貓每隻800元，母犬、貓每隻1500元補助金。

議員汪志冰調閱資料發現，「動保法」從2015年增訂罰責後一直到2023年，北市累計登記犬貓累計有16萬隻，但未絕育數量9年間累計有5萬7603隻，佔比接近4成。她認為，儘管政府有提供補助，但還有很多飼主為讓寵物絕育，且名額有限或各種原因，有來申請絕育補助僅有4萬4115隻犬貓，佔登記總數28%。

汪志冰說，動保處雖然會以發簡訊提醒未絕育寵物的飼主，發送約16萬3千多則簡訊或書面提醒4.4萬隻未絕育寵物飼主，每位共提醒約4次，但效果有限，且動保處稽查人員僅有13人，查緝量能不足大多只能靠民眾檢舉，開罰有困難度，9年來台北市只開罰84件共536萬，實際開罰率僅只有0.2%，更僅有24件如實繳納約156萬元罰金，政策推動成效不彰。

動保處長陳英豪表示，每年絕育補助經費固定，大概只有4分之1民眾可以得到絕育補助，大多飼主剛養寵物年紀小沒有絕育，大約半年、一年後就有帶去醫院做手術，但沒有更新資料，也會發簡訊提醒飼主但效果有限，也有思考用其他方式來提醒飼主。

陳英豪說，基本上寵物未做絕育，會先提醒飼主趕快改善，不會馬上開罰，除非屢勸不聽才會開罰，台北市裁罰率是全國最高，該做的都會做，對於未繳納罰款者也會強制行政處分，對於補助、以及從醫院或工會端幫助飼主更新資料，一個月後擬定政策方向。

動保法 北市 寵物 汪志冰

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