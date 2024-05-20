一床難求！急診室60人等嘸床 新北衛生局：護理人力不足開不了床

近日包括腸病毒、流感等病毒肆虐，各大醫療院所人滿為患，新北市議員林金結今天下午質詢指出，他選區內的土城醫院、恩主公醫院一床難求，今天土城醫院急診室候床民眾高達60位，要等到何時？新北市衛生局長陳潤秋表示，除了大台北西區病床數較少，主要從疫情過後，護理人力缺乏，因護病比相關規定，有些醫院有床也開不了，目前中央地方都在全力協助提供更好待遇，盼能吸引更多人才投入。

林金結說，他自己最近因感冒常跑醫院，近日他發現各大醫院一床難求，包括土城醫院、板橋亞東醫院、三峽恩主公醫院，每家醫院都是一床難求，新北市衛生局身為醫療院所主管機關，應該要有更好的方法解決民眾就診問題。

林金結說，很多民眾在急診室等病床一等就是一個禮拜，他今天上午詢問，土城醫院急診室今天有60人在等病床，他看很多人還沒等到病床，就已經先回家了。

陳潤秋表示，因疫情影響，護理人員缺乏情況至今仍持續，因為醫院需要有護理人員，依照白班、小夜、大夜有不同規定，達到一比九、一比十三、一比十五的護病比，才有辦法開病房，因為人力不足，有時候即便有空房，也不能開。

陳潤秋說，目前從中央到地方都在持續爭取提高護理人員的待遇，包括健保點值提升，給予護理人員更好的薪資，讓他們願意留任，另藥師、醫檢師、復健師都有人力缺乏問題，中央到地方都持續努力希望讓環境變得更好，讓病房開得出來。

最近也有很多醫院紛紛提出加薪方案，包括包夜班增加方案，也把觸角延伸到還沒有畢業的護理人員學校簽約，希望畢業後能夠立刻投入職場。

陳潤秋說，目前台北西區確實也有人口病床數比較少，新北板橋醫療園區預計今年底會開始招商，希望設置499床急性一般病床，還有長照病床等等，總床數超過800床，盡速加入服務行列。