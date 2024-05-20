完工2年卻有5缺失...議員批活動中心「使用率低」 新北市府：盡速改善

民進黨新北市議員卓冠廷今在議會質詢新北活動中心新建和改善工程議題，其中土城區清水活動中心當年花了2千萬興建，2022年市長侯友宜還參加落成典禮，才兩年多出現蚊蟲孳生、避難梯難逃生、新電梯常故障、抽風機小又吵與樓梯防墜設施不足5大缺失，導致使用率低，民怨四起。新北市民政局長林耀長表示，允諾將舉辦會勘全力改善。

卓冠廷指出，他在去年就指出，新北市518間里民活動中心，其中高達167間公安檢查不合格，合格率只有67%，而樹林、鶯歌不合格率高達9成，要求市府做改進。

林耀長表示，除優先處理消防安檢外，整體改善已達到8成2的合格率，會持續改善。

卓冠廷指出，市府在改善活動中心的過程中，對於新建的工程規劃和品質更應該注意，土城清水活動中心現在的使用率非常低，最主要的設計缺失，是因把活動中心蓋在地下室，導致蓄水池生蚊蟲、避難梯難逃生、新電梯常故障、抽風機小又吵、樓梯防墜不足等五大缺失。

卓冠廷近日與里長江純文實地勘查，發現地下室空氣真的很糟糕，下方11個蓄水池會有汙泥跟蚊蟲產生異味，抽風機風量很小噪音卻很大；除了空氣和噪音問題之外，最讓年長里民困擾的其實是地下室進出不方便，電梯啟用2年多，卻常壞掉待維修，萬一發生火警意外，兩個避難梯可以通到地面，但是這種鐵梯，不要說行動不便的長輩，就連自己這種年輕人，要迅速爬上去都有點難度，要怎麼快速疏散老弱婦孺，導致落成後，實際使用率越來越低。

卓冠廷說，18年前因台灣高鐵公司剛試營運，對於安全維修空間的需求很保守，當初只准樹林獇寮里活動中心蓋33坪容納30人而已，現在高鐵營運已經穩定，因此要求市府再度徵詢台灣高鐵公司，能否重新評估安全維修空間，讓羌寮活動中心能夠擴建，讓里民能安心共餐。

另三峽區八張里活動中心只有20坪大小，幾乎無法辦理活動，卓冠廷也要求民政局應該找地找錢，想辦法儘速擴建；至於鶯歌消失20多年的南鶯活動中心，今年5月1日建照已核發，卓冠廷也要求民政局注意進度，協助鶯歌區公所要在三個月期限內發包，避免建照失效。

林耀長說，當初獇寮活動中心已經蓋到滿，會再請公所與相關單位研議；三峽八張里部分會努力爭取。