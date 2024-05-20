外送員保障低 新北議員促市府訂外送平台勞務契約

新北市2022年公告發布新北市外送平台業者管理自治條例，希望保障外送員、消費者權益與平台管理，但新北市議員黃淑君發現，條例至今沒有開罰紀錄，期間發生平台片面收取費用，降低報酬，自治條例都無法為外送人員爭取權益。現在傳出兩家外送平台將要合併，恐再衝擊外送產業，要求新北比照北市訂定外送平台勞務契約示範條款，保障勞權與消費者權益。勞工局長陳瑞嘉允諾將跟北市一起合作，會在2個月內完成研議，訂定相關勞務契約。

黃淑君今天在議會質詢指出，新北市2022年上路的外送平台自治條例，希望保障外送員與強化平台管理，還有相關衛生規定與要求，並有訂定相關罰則，但至今到底有幾件開罰案例？勞工局長陳瑞嘉表示，就他所知目前是沒有。

黃淑君說，日前foodpanda研議要跟Uber Eats結合，恐大量衝擊現有外送人員收入，進而可能變相影響商品價格，降低消費者消費意願，過去外送平台也曾片面要求收取平台費用，並且降低外送人員的報酬，自治條例卻無法管。

黃淑君說，近期台北市勞工局研議訂定外送平台勞務契約示範條款，預計兩個月內送至相關單位參考使用，而Uber Eats的公司就設籍在新北市，要求新北市應比照台北市共同捍衛新北市外送人員權益，同時向外送平台提送相關管理建議。

黃淑君表示，新北市外送平台業者管理自治條例並無明文規範勞工及消費者權利，要求新北市法制局局長應召開公聽會，針對法條進行修正討論，讓自治條例可以更加的捍衛新北市市民的權益。

陳瑞嘉表示，確實勞務契約需要研議，他們會了解台北市做法後，與台北市一起合作推動，保障工作權益與消費者權益，新北市府一定是會全力以赴。