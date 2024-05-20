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餵食秀恐觸法！貓咪咖啡廳寵物過勞 動保處長消極態度挨嗆下台

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
有動物主題餐廳，標榜以大嘴鳥和狐獴當噱頭，低消400元，消費者可加購餵食大嘴鳥的水果盤75元。圖／議員柳采葳辦公室提供
有動物主題餐廳，標榜以大嘴鳥和狐獴當噱頭，低消400元，消費者可加購餵食大嘴鳥的水果盤75元。圖／議員柳采葳辦公室提供

新北及台中近期都傳有貓咪咖啡廳有虐貓殘忍行為，議員統計，北市目前至少上百家以寵物為互動噱頭的餐廳，但至今卻僅北市動物園一家有申請展演許可，質疑動保處面對愈來愈多的寵物互動餐廳，無展演許可卻違法營業的管理態度消極，睜一隻眼、閉一隻眼。動保處長陳英豪表示，寵物餐廳是否有違法行動物展演，會主動上網查，接獲通報也會前往稽查。

柳采葳今天在議會財建部門質詢，指台北市目前有許多寵物餐廳，都標榜可與寵物互動，以某間貓咪咖啡廳為例，現場販售有90、110、130元三種不同價位貓咪零食，且每天有貓咪餵食秀，貓咪疑似每天上班超過10小時；另間動物主題餐廳，則是以大嘴鳥和狐獴當噱頭，低消400元，消費者可加購餵食大嘴鳥的水果盤75元。

甚至不僅寵物餐廳，還有業者販售要價上千元的活體昆蟲體驗課程，動物觀察體驗90分鐘800元、昆蟲實驗假日班8堂課7680元，議員質疑，該業者也未取得動物展演許可。統計台北市近3年有37件民眾檢舉疑似動物展演，包括以品種貓招攬生意、販售貓咪餵食商品、舉辦活體動物觀察營隊並收費等，但動保處僅裁罰５家，且都還是民眾檢舉才開罰。

動保處長陳英豪表示，議員提出的幾家餐廳是否有違法，還是要派員到現場才能認定，以貓咪餵食秀為例，如果是買賣業者，可以不需要申請展演，但如果有飼養照顧不當行為，還是可以用動保法開罰。

另外，議員舉有餐廳販售大嘴鳥飼料，陳英豪認為，還是要看現場賣的飼料是不是要帶回家的？要到現場瞭解才知有無違法，至於寵物友善餐廳不代表是動物展演餐廳。

不過對於動保處的說法，議員質詢時不滿嗆「不要跟我講這麼荒謬的話？」並質疑動保處疑似袒護業者，砲轟處長陳英豪「賣的飼料不是給鳥吃？那是給誰吃？」「你要不要直接下台？」

議員要求動保處，後續應針對動物招攬顧客的餐廳場所，應在「北市動物保護自治條例」新增飼養動物應符合的環境標準、填寫動物管理表、明定稽查頻率項目等；並針對確實利用動物營業的餐廳場所，處應輔導業者取得「動物展演許可」。動保處允諾會在一個月內研議。

有動物主題餐廳，標榜以大嘴鳥和狐獴當噱頭，低消400元，消費者可加購餵食大嘴鳥的水果盤75元。圖／議員柳采葳辦公室提供
有動物主題餐廳，標榜以大嘴鳥和狐獴當噱頭，低消400元，消費者可加購餵食大嘴鳥的水果盤75元。圖／議員柳采葳辦公室提供
有動物主題餐廳，標榜以大嘴鳥和狐獴當噱頭，低消400元，消費者可加購餵食大嘴鳥的水果盤75元。圖／議員柳采葳辦公室提供
有動物主題餐廳，標榜以大嘴鳥和狐獴當噱頭，低消400元，消費者可加購餵食大嘴鳥的水果盤75元。圖／議員柳采葳辦公室提供
有動物主題餐廳，標榜以大嘴鳥和狐獴當噱頭，低消400元，消費者可加購餵食大嘴鳥的水果盤75元。圖／議員柳采葳辦公室提供
有動物主題餐廳，標榜以大嘴鳥和狐獴當噱頭，低消400元，消費者可加購餵食大嘴鳥的水果盤75元。圖／議員柳采葳辦公室提供
台北市目前有許多寵物互動餐廳，以某間貓咪咖啡廳為例，現場販售有90、110、130元三種不同價位貓咪零食，且每天有貓咪餵食秀，貓咪疑似每天上班超過10小時。圖／議員柳采葳辦公室提供
台北市目前有許多寵物互動餐廳，以某間貓咪咖啡廳為例，現場販售有90、110、130元三種不同價位貓咪零食，且每天有貓咪餵食秀，貓咪疑似每天上班超過10小時。圖／議員柳采葳辦公室提供

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